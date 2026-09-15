Myslíte si, že vaše zprávy na WhatsApp nikdo nepřečte? Německá policie našla překvapivě jednoduchý způsob

End-to-end šifrování u WhatsApp, Signal nebo dalších messengerů má zajistit, že obsah zprávy vidí pouze její odesílatel a příjemce. Německá policie však podle nově zveřejněných dokumentů našla způsob, jak se ke zprávám dostat, aniž by musela samotné šifrování jakkoliv prolomit nebo instalovat do telefonu speciální spyware. Využívá totiž úplně běžnou funkci samotných aplikací, konkrétně připojená zařízení.
Princip je vlastně až překvapivě jednoduchý. WhatsApp, Signal, Telegram a další služby umožňují připojit ke stejnému účtu například počítač. Německé úřady tak údajně mohou stejným způsobem připojit k účtu počítač ovládaný policií. Jakmile se vše podaří, zprávy se začnou doručovat také na něj. End-to-end šifrování přitom dál funguje přesně tak, jak má, přičemž policejní počítač je z pohledu služby jednoduše dalším autorizovaným zařízením.
Stačit může krátký přístup k telefonu
Nejjednodušší cestou je fyzický přístup k telefonu, pomocí kterého lze nové zařízení autorizovat. Další možností může být zachycení ověřovacího SMS kódu nebo phishing. U Signalu může úspěšné připojení dalšího zařízení podle německých bezpečnostních úřadů zpřístupnit také zprávy z předchozích 45 dní.
Jak daleko může podobná metoda zajít, ukazuje případ z roku 2020. Manželský pár, který nebyl podezřelý z trestného činu, dobrovolně předal své telefony policii během výslechu v případu své dcery. Policisté během této doby tajně aktivovali WhatsApp Web a propojili jejich účty s počítačem BKA. Potenciálně tak mohli číst nové zprávy i poté, co telefony vrátili majitelům, vidět synchronizované konverzace a kontakty nebo dokonce z jejich účtů zprávy odesílat.
Celá metoda má ale jednu zásadní slabinu. Připojený počítač je možné vidět přímo v seznamu propojených zařízení dané aplikace. Pokud tedy používáte WhatsApp, Signal nebo podobný messenger, čas od času se vyplatí zkontrolovat, jaké počítače a další zařízení jsou k vašemu účtu připojené, a vše neznámé okamžitě odpojit.
Otazník navíc visí nad legálností celého postupu. Německý Spolkový soudní dvůr letos rozhodl, že tajné připojení k účtu Telegram představuje formu telekomunikačního sledování a policie nemůže jednoduše získávat starší zprávy bez odpovídajícího právního základu. Samotná technická možnost tedy ještě neznamená, že ji mohou úřady používat libovolně.
Na celé věci je každopádně nejzajímavější, že problém není v šifrování. To prolomeno nebylo. Policie jednoduše našla cestu, jak se stát jedním z legitimně připojených zařízení, na kterém se zpráva normálně dešifruje. A proti tomu vás ani sebelepší end-to-end šifrování samo o sobě neochrání.