Naučte se ve WhatsApp vytvářet přehledné seznamy všeho druhu. Poradíme, jak na to

Drtivá většina uživatelů využívá komunikační platformu WhatsApp čistě k zasílání textových či hlasových zpráv, případně k hovorům. Zprávy ale nemusí mít nutně jen podobu souvislého bloku textu. V tomto článku vám prozradíme, jak přímo ve WhatsAppu snadno a rychle vytvořit klasický seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam, díky kterému bude zpráva výrazně čitelnější.
Pokud někomu posíláte přes WhatsApp nákupní nebo jiný seznam, píšete itinerář na cestu nebo program na víkend, formátování textu do podoby seznamu se vám rozhodně může hodit. Jak na to?
Jak ve WhatsAppu vytvořit seznam s odrážkami
U seznamu s odrážkami stačí při psaní na WhatsAppu na začátku každého nového řádku napsat pomlčku, za ní udělat mezeru a následně napsat text první položky. Po přechodu na další řádek můžete stejným způsobem pokračovat. V praxi tedy začnete například „- mléko“, na dalším řádku napíšete „- vejce“ a WhatsApp zprávu automaticky zobrazí jako přehledný seznam. Oproti ručně napsanému dlouhému souvětí je rozdíl opravdu znát, zejména když položek posíláte deset nebo více.
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Jak na WhatsAppu napsat číslovaný seznam
Ani číslovaný seznam není na WhatsAppu žádnou složitou záležitostí. Stačí na začátek každého řádku napsat číslo s tečkou a mezerou a pokračovat příslušným textem. Jen si dávejte pozor, abyste vždy skutečně za každým číslem psali tečku a mezeru. Tato verze mi připadá praktičtější například tehdy, když někomu píšete seznam, v němž je důležité pořadí jednotlivých bodů. Jak můžete vidět na screenshotech v galerii k tomuto článku, WhatsApp si umí poradit i s formátováním citací nebo kódu.
Citace i kódy
Pokud chcete některý řádek zobrazit jako blokovou citaci, napište na jeho začátek znak „>“ a za něj mezeru. Hodí se například ve chvíli, kdy potřebujete ve zprávě jasně oddělit původní text od vlastní reakce. A pokud chcete do WhatsAppu zanést vložený kód, stačí příslušný text ohraničit zpětnými apostrofy, případně využít nabídku formátování. Nejde samozřejmě o funkci, kterou bude při běžném chatování používat každý, ale při posílání příkazů, názvů proměnných nebo krátkých částí kódu je výrazně přehlednější než obyčejný text.