Do WhatsAppu míří dlouho očekávaná novinka

Populární komunikační platforma WhatsApp v posledních týdnech představila několik nových funkcí, a další velmi zajímavá vylepšení má ještě v záloze. Konkrétně se jedná o funkci automatického mazání zpráv, o které se mluví již delší dobu, a kterou už konečně mohou postupně zkoušet beta testeři z řad veřejnosti.

Server WABetaInfo, který je dlouhodobě zdrojem spolehlivých informací nejen o nových funkcích ve WhatsAppu, uvedl, že WhatsApp zahájil beta testování funkce automaticky mazaných zpráv. Chystaná novinka by se měla podobat funkci, která umožňuje odesílateli nastavit, aby se jím odeslaná fotografie zobrazila příjemci pouze jednou. Nedlouho po zavedení této funkce WhatsApp zavedl blokování možnosti pořízení screenshotu nebo záznamu obsahu, který se má zobrazit pouze jednou.

Server WABetaInfo uvedl, že WhatsApp chystá také možnost nahrávání hlasových zpráv, které se přehrají pouze jednou. Tuto funkci mohou v současné chvíli již zkoušet někteří beta testeři z řad veřejnosti. Na to, jak by funkce měla vypadat v praxi, se můžete podívat na screenshotech nad tímto odstavcem. Zatím není jasné, kdy přesně WhatsApp tuto funkci uvolní pro veřejnost. WhatsApp také již delší dobou intenzivně pracuje na dlouho očekávané verzi pro iPad. Ta je v současné chvíli ve fázi testování a měla by fungovat na podobném principu jako WhatsApp pro Mac.