Je na vás Liquid Glass až příliš průhledný? Takto si v iOS 27 jeho vzhled konečně doladíte přesně podle sebe

Liquid Glass se stal s příchodem iOS 26 jednou z největších vizuálních změn iPhonu za poslední roky. Průsvitné nabídky, notifikace, složky či Ovládací centrum však nemusí vyhovovat každému a Apple už v iOS 26.1 reagoval možností zvolit mezi průhlednějším a tónovaným vzhledem. V iOS 27 jde ještě dál. Místo pouhých dvou variant totiž nabídne plynulý posuvník, kterým lze intenzitu efektu nastavit prakticky přesně podle vlastního vkusu.
Rozdíl oproti současnému řešení je poměrně zásadní. Zatímco dosud si musíte vybrat jednu ze dvou Applem připravených možností, iOS 27 dovoluje pohybovat se po celé škále. Na jednom konci tak získáte velmi čiré sklo, přes které výrazně prosvítá obsah na pozadí, zatímco opačný konec přidává více zabarvení a neprůhlednosti.
Apple zároveň upravil samotné výchozí zpracování Liquid Glass. Nová verze má podle něj lépe rozptylovat vizuálně složitý obsah nacházející se pod průsvitnou vrstvou a současně výrazněji oddělovat jednotlivé úrovně uživatelského rozhraní. Výsledkem by měla být především lepší čitelnost bez nutnosti úplně opustit charakteristický skleněný vzhled.
Jak upravit Liquid Glass v iOS 27
Při prvním nastavení iOS 27 se možnost úpravy Liquid Glass zobrazí automaticky, k posuvníku se však lze kdykoliv vrátit. Apple pro podobná nastavení vytvořil novou sekci Vzhled, která sdružuje možnosti dříve rozmístěné například v nabídce Zobrazení a jas. Najdete zde mimo jiné světlý a tmavý režim nebo nastavení velikosti textu.
Pro změnu Liquid Glass tedy otevřete Nastavení – Vzhled – Liquid Glass. Následně stačí posunout jezdec doleva, pokud chcete průhlednější a čirý efekt, nebo doprava pro výraznější tónování a vyšší neprůhlednost. Střední poloha odpovídá výchozímu nastavení Applu.
Příjemné je, že změnu není nutné neustále potvrzovat a následně kontrolovat jinde v systému. Náhled uživatelského rozhraní reaguje na pohyb posuvníku v reálném čase, takže rozdíl vidíte okamžitě.
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Jedním nastavením změníte celý systém
Nejde přitom pouze o vzhled jedné konkrétní části iOS. Zvolená intenzita Liquid Glass se projeví napříč systémem, tedy například v Ovládacím centru, složkách na domovské obrazovce, překryvných prvcích aplikací nebo oznámeních na zamykací obrazovce. Právě proto může mít i relativně malý pohyb posuvníku na celkový vzhled iPhonu překvapivě velký vliv.
Pokud ani nejméně průhledná poloha nebude stačit, stále existují razantnější možnosti. V Nastavení – Zpřístupnění – Displej a velikost textu lze aktivovat Omezení průhlednosti, které většinu průsvitných ploch nahradí podstatně jednolitějším pozadím. Volba Zvýšit kontrast zase výrazněji oddělí text, tlačítka a další prvky od jejich okolí.
Podobné nastavení nabízí také iPadOS 27 a objeví se rovněž v macOS 27 Golden Gate. Apple tedy Liquid Glass rozhodně neopouští. Naopak se zdá, že po jeho loňském uvedení dává uživatelům větší prostor rozhodnout, jak výrazně má nový design na jejich zařízení vlastně působit. iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27 jsou nyní dostupné ve veřejných betaverzích a jejich finální vydání se očekává v září.