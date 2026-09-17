WhatsApp už testuje možnost přidat třetí účet na jedno zařízení

Je celkem vtipné, že poté co jsme dlouhé roky čekali na možnost přidat do WhatsApp druhý účet, přijde jen pár měsíců poté co to Meta umožnila také možnost přidat si třetí účet. Během loňského června přidal WhatsApp možnost přidat si na jeden telefon druhý účet, respektive mít dva účty v rámci jedné aplikace. Tento krok následoval poté, co společnost WhatsApp patřící pod Meta několik měsíců tuto možnost testovala a poskytovala ji výhradně uživatelům WhatsApp Business, jako řešení pro možnost mít druhý účet. Nyní se zdá, že WhatsAppl dělá to stejné a uživatelům WhatsApp Business přidal možnost přepínat až mezi trojicí účtů, bez toho, aniž by se museli odhlašovat. Pokud jste tedy Ind pracující na technické podpoře, nyní můžete zastupovat rovnou trojici společností najednou pomocí WhatsApp.
Rozvržení v rámci aplikace zůstává stejné jako doposud s tím, že každý účet má svůj název, profilovou fotografii i telefonní číslo, přičemž aktivní účet který právě používáte má ozneční pomocí zelené fajfky. Každý účet si zachovává historií chatů, oznámení a můžete si pro každý zvlášť nastavit také soukromí a zálohování. Pokud testování půjde dobře, je možné, že veřejnost bude mít k dispozici možnost přidat třetí účet již do konce letošního roku.