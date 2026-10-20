Co vše Apple příští týden představí a kdy se tak stane

Apple má za sebou opravdu nabité týdny, během kterých stihl představit první ohebný iPhone Duo, chytrý displej HomeView, novou Apple TV 4K či HomePod mini 2. A přestože by se mohlo zdát, že tím má kalifornský gigant pro letošní rok splněno, opak je pravdou. Už příští středu 28. října totiž chystá další várku hardwarových novinek, které by mohly být pro mnohé fanoušky ještě zajímavější než vše, co jsme viděli doposud. Tentokrát se totiž Apple zaměří především na Macy a iPady, přičemž hlavní hvězdou má být zcela přepracovaný MacBook Pro. Pojďme si tedy zrekapitulovat, co by nás mělo příští týden čekat.
První MacBook Pro s OLED displejem a dotykovým ovládáním
Apple svou chystanou akci pojmenoval „Pro and Tell“, čímž poměrně jasně naznačil, na jakou produktovou řadu se zaměří. Největší pozornost by si měly nepřekvapivě vysloužit nové 14″ a 16″ MacBooky Pro, které mají vůbec poprvé v historii počítačů Mac nabídnout OLED displeje s dotykovým ovládáním. Právě podpora dotykového ovládání je přitom mimořádně zajímavá, jelikož Apple dlouhé roky zastával názor, že dotykové obrazovky patří na iPady.
Co se pak týče dalších novinek těchto strojů, Apple u nich údajně počítá také s přepracovanou konstrukci s nižší hmotností, pevnější panty uzpůsobené dotykovému ovládání či Dynamic Islandem, který nahradí současný výřez pro přední kameru. OLED panel by pak měl přinést dokonale černou barvu, vyšší kontrast a potenciálně i nižší spotřebu energie.
Výkonnostní stránka však možná trochu překvapí. Přestože totiž Apple nedávno představil čip M6, nové OLED MacBooky Pro mají podle zákulisních informací využívat „jen“ procesory M5 Pro a M5 Max, které známe z letošního jara. Apple totiž údajně neplánuje uvést varianty M6 Pro a M6 Max, takže si na další výraznější výkonnostní posun budeme muset ještě chvíli počkat.
Otázkou samozřejmě zůstává také cena. OLED displeje a dotykové vrstvy totiž nejsou zrovna levné technologie, a proto se spekuluje o tom, že novinky budou dražší než současné MacBooky Pro. Dokonce není vyloučeno ani to, že Apple ponechá dosavadní modely v nabídce a nové OLED varianty zařadí nad ně.
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Nový základní MacBook Pro a iMac
Vedle přepracovaných MacBooků Pro se očekává také představení základního 14″ MacBooku Pro s čipem M6. V jeho případě se však žádná zásadní designová revoluce nechystá. Apple by měl zachovat současnou konstrukci a soustředit se především na zvýšení výkonu a energetické efektivity.
Podobně na tom má být také 24″ iMac, který by se měl rovněž dočkat čipu M6. I zde se počítá především s hardwarovým vylepšením bez jakýchkoliv změn vzhledu, což však ve výsledku vlastně nemusí tak úplně vadit. iMac je totiž designově opravdu povedené zařízení, kterému by slušel snad jen větší displej. Zda se jej někdy v budoucnu dočká je ale otázkou. V kuloárech se totiž sice šušká o tom, že Apple na vývoji většího iMacu pracuje, jeho odhalení však stále nepřichází.
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Lepší iPad mini
Další velmi zajímavou novinkou však bude iPad mini 8, který má konečně vyměnit dosavadní LCD displej za OLED, díky kterému nabídne lepší podání barev, dokonalou černou či vyšší kontrast. Zatím ale není jasné, zda Apple zůstane u 60Hz obnovovací frekvence, nebo konečně nasadí 120Hz ProMotion. Osobně bych si však vsadil spíše na 120Hz vzhledem k tomu, že se u tohoto zařízení počítá s poměrně citelným zdražením. Není tomu totiž tak dlouho, co se fanouškovským světem Apple prohnaly spekulace o zdražení o zhruba 200 dolarů (z 599 dolarů na 799 dolarů), což už je částka, za kterou Apple zkrátka nemůže představit zařízení s kompromisy.
Nový iPad mini má dále dostat čip A20 Pro, přepracovaný systém reproduktorů využívající vibrace konstrukce a přední kameru přesunutou na delší stranu zařízení. Zajímavé je rovněž to, že díky odstranění klasických otvorů pro reproduktory by mohl být tablet výrazně odolnější vůči vodě. Spekuluje se dokonce o tom, že půjde o vůbec první iPad s oficiální certifikací odolnosti proti vodě.
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Kdy se vše představí
Samotné představení novinek proběhne již příští středu 28. října s tím, že Apple ani tentokrát neplánuje tradiční Keynote, ale podobně jako při nedávném uvedení produktů pro chytrou domácnost vsadí na tiskové zprávy a doprovodná videa. Vybraní novináři a tvůrci obsahu pak dostanou příležitost vyzkoušet si nové produkty přímo na speciální akci v Los Angeles, která začne v 10:00 tamního času, tedy v 18:00 našeho času. Dá se proto očekávat, že právě v 18:00 vyjdou tiskové zprávy, které vše odhalí.
Osobně jsem přitom nejvíce zvědavý na dotykové MacBooky Pro. Nejenže totiž půjde o první Macy s OLED displeji, ale především se ukáže, jak si Apple poradí s propojením klasického desktopového ovládání a dotykových gest. Pokud se mu podaří obě možnosti smysluplně zkombinovat, mohl by tím MacBookům otevřít úplně novou kapitolu. A na její začátek už naštěstí nemusíme čekat dlouho.