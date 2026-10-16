Recenze Stellar Photo Recovery: Šikovný nástroj, který vám pomůže zachránit cenné fotografie i videa

Ztratit fotografie z dovolené, rodinné oslavy nebo důležité pracovní zakázky je noční můrou snad každého, kdo někdy vzal do ruky fotoaparát. Přitom stačí opravdu málo. Neopatrné kliknutí, omylem naformátovaná paměťová karta nebo problém s externím diskem a snímky, které jste pořizovali celé hodiny, jsou najednou pryč. Naštěstí ale jejich zmizení ještě nemusí znamenat definitivní konec. Právě v podobných situacích může přijít vhod Stellar Photo Recovery, specializovaný software, který nabízí překvapivě široké možnosti obnovy multimediálních souborů a přitom se snaží celý proces maximálně zjednodušit.
Záchrana fotografií bez zbytečných komplikací
Na Stellar Photo Recovery je sympatické především to, že se nesnaží působit jako komplikovaný nástroj vyhrazený IT specialistům. Jeho prostředí je navržené tak, aby se v něm dokázal zorientovat i člověk, který podobný software nikdy nepoužíval.
Postup je přímočarý. Po spuštění aplikace si vyberete typ souborů, které potřebujete obnovit, označíte příslušné úložiště a zahájíte skenování. Program následně prohledá dostupná data a zobrazí soubory, které se mu podařilo nalézt.
Velmi užitečná je možnost prohlédnout si fotografie ještě před jejich obnovením. Představte si například paměťovou kartu, na které jste během několika měsíců pořídili tisíce snímků, ale potřebujete zachránit jen několik konkrétních fotografií. Namísto obnovování kompletního obsahu můžete využít náhledy a vybrat pouze to, co skutečně potřebujete.
Výsledky skenování lze procházet podle typu souboru, adresářové struktury nebo seznamu odstraněných položek. Pokud pracujete s velkým množstvím dat, jde o detail, který dokáže ušetřit spoustu času.
Od rodinných fotografií až po profesionální RAW
Jednou z nejsilnějších stránek Stellar Photo Recovery je opravdu rozsáhlá podpora souborových formátů. Kromě běžných fotografií ve formátech JPEG, PNG nebo TIFF zvládá program také profesionální RAW soubory používané fotoaparáty Canon, Nikon, Sony, Fujifilm a dalších výrobců.
Podporovány jsou například formáty CR2, CR3, NEF, ARW, RAF nebo DNG. Právě to dělá ze Stellar Photo Recovery zajímavého pomocníka nejen pro běžné uživatele, ale také pro fotografy, kteří pořizují snímky v maximální kvalitě a následně je upravují například v Adobe Lightroom nebo Photoshopu.
Ostatně, nejde jen o fotografie. Software dokáže vyhledávat a obnovovat také videa ve formátech MP4, MOV, AVI či MKV a zvukové soubory včetně MP3 nebo WAV. Uplatnění tak najde také při práci s videozáznamy, podcasty nebo jiným multimediálním obsahem.
Potěší i podpora nejrůznějších úložišť. Vedle klasických pevných disků a USB flash disků si program rozumí s SD a microSD kartami, CompactFlash, CFexpress, XQD a dalšími paměťovými médii. Nezáleží tedy na tom, zda fotografie zmizely z běžného externího disku, nebo z karty používané v profesionálním fotoaparátu.
Pokročilé funkce, které dávají smysl
Stellar Photo Recovery nabízí také několik funkcí, které ocení především náročnější uživatelé. Jednou z nich je možnost uložit výsledky skenování a pokračovat v obnově později. To se hodí například při prohledávání rozsáhlých disků, kdy celý proces může zabrat delší dobu.
Zajímavou součástí výbavy jsou rovněž informace SMART, díky kterým lze získat přehled o zdravotním stavu podporovaného úložiště. Program navíc dokáže pracovat s velkokapacitními disky přesahujícími 18 TB a podporuje souborové systémy používané ve Windows i macOS.
Náročnější uživatele mohou zaujmout také pokročilé edice Professional a Premium. Ty totiž kromě samotné obnovy přidávají nástroje pro opravu poškozených fotografií, respektive videí. Pokud tedy soubor sice máte, ale nelze jej správně otevřít, může být právě některá z vyšších edic vhodným řešením.
Vyzkoušet si ho můžete zdarma
Výhodou Stellar Photo Recovery je možnost vyzkoušení bez nutnosti okamžitého nákupu licence. Bezplatná varianta dovoluje obnovit až deset multimediálních souborů o velikosti maximálně 100 MB na soubor.
Díky tomu si můžete nejprve ověřit, zda program požadované fotografie vůbec dokáže najít, a teprve potom se rozhodnout, zda potřebujete některou z placených verzí.
Je samozřejmě důležité mít na paměti, že úspěšnost obnovy závisí na stavu konkrétního úložiště. Pokud byla odstraněná data přepsána jinými soubory, nemusí být jejich záchrana možná. Proto se vyplatí přestat postiženou paměťovou kartu nebo disk ihned používat.
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Závěrečné hodnocení
Stellar Photo Recovery je velmi zajímavým řešením pro každého, kdo nechce kvůli jediné chybě přijít o důležité fotografie či videa. Kombinuje jednoduché ovládání s funkcemi, které ocení i profesionální fotografové, a díky podpoře nejrůznějších formátů a úložišť má skutečně široké využití.
Za zvláštní pochvalu stojí především náhledy souborů, možnost přerušit a znovu zahájit skenování a také dostupnost bezplatné varianty. Software navíc dokáže posloužit nejen při náhodném smazání fotografií, ale také při problémech s naformátovanými nebo logicky poškozenými paměťovými médii.
Zálohování sice samozřejmě nenahradí, jako nástroj pro záchranu dat však Stellar Photo Recovery rozhodně stojí za pozornost. A pokud vám někdy zmizí fotografie, o kterých jste si mysleli, že jsou nenávratně pryč, budete rádi, že podobné řešení existuje.