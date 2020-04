Recenze Remo Partition Recovery: Pokročilý software pro obnovu smazaných či zničených oddílů

Ztráta dat je jednou z největších nočních můr uživatelů počítačů či telefonů. V případě, že vaše data pravidelně nezálohujete, tak po zničení či nechtěném odstranění oddílu disku můžete o všechna vaše data nenávratně přijít. Ještě před tím, než však váš pevný disk nadobro pohřbíte, tak existuje mnoho různých programů, které dokáže data ze zničených či smazaných oddílů obnovit. Ve většině případech se jedná o nespolehlivé programy, které mají za úkol z vás v nouzové situaci pouze vytáhnout peníze. Poté tady ale jsou programy, jejichž hlavním úkolem je vám doopravdy pomoci – a jedním z takových programů je Remo Partition Recovery.

Co Remo Partition Recovery umí?

Jak už jsem nakousnul v úvodu tohoto článku, a jak můžete také tušit z názvu programu, tak se Remo Partition Recovery stará o obnovu dat z oddílů vašich disků. Remo Partition Recovery vám tedy může pomoci tehdy, pokud se vám omylem povedlo smazat, anebo nějakým způsobem zničit celý oddíl vašeho disku. Poškozený či smazaný oddíl disku můžete nejčastěji poznat tak, že se v počítači objeví v tzv. RAW formátu. Jakmile na něj klepnete pro procházení souborů, tak se vám namísto dat ukáže upozornění o tom, že je disk nutné naformátovat. Zároveň Remo Partition Recovery slouží k obnově souborů z disků, na kterých se nachází chybné sektory.

Možná se nyní ptáte, s jakými souborovými formáty umí Remo Partition Recovery pracovat. Patří mezi ně NTFS, FAT 16, FAT 32, ExFAT, HFS, HFSX, společně s poli RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5). Co se týče zařízení, tak v tomto případě můžete k obnovení využít prakticky jakékoliv zařízení, které pracuje s výše uvedenými souborovými systémy – může se tak jednat třeba o klasický disk, anebo USB flash disk, paměťovou kartu a další úložiště.

Proč byste si měli vybrat právě tento software?

Remo Partition Recovery není jedinou aplikací od společnosti Remo. Tato společnost má k dispozici nespočet dalších programů, které můžete využít nejen k obnovení ztracených či zničených souborů. Na našem magazínu už jste si mohli všimnou několika různých recenzí na řešení od společnosti Remo. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že programy od Remo jsou velmi jednoduché a intuitivní na používání. Většina podobných programů často nezvládá práci s větším obnosem souborů, což se samozřejmě v případě Remo Partition Recovery (a dalších softwarových řešení od Remo) nekoná. Práci s Remo Partition Recovery tedy zvládne naprosto každý běžný uživatel počítače, který znenadání přišel o svá data.

Jak na obnovu dat ze zničeného či smazaného oddílu

Pokud chcete pomocí Remo Recovery Partition obnovit data ze zničeného či smazaného oddílu, tak je postup velmi jednoduchý. Po instalaci Remo Partition Recovery stačí program spustit, a poté si zvolit disk, ze kterého chcete obnovit ztracený oddíl. Jakmile tak učiníte, tak v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Scan. Remo Partition Recovery poté začne skenovat disk, který jste vybrali. Jakmile bude skenování u konce, tak si stačí vybrat oddíl disku, který chcete nechat obnovit. Poté stačí opět vyčkat, dokud nedojde k nalezení ztracených či zničených souborů. Doba vyhledávání souborů závisí na tom, jak velký váš oddíl je, a kolik souborů se na něm nacházelo. Jakmile dojde k dokončení vyhledávání souborů, tak se vám všechny zobrazí přehledně v okně. Vy už si poté můžete zvolit, které z nich chcete obnovit, a které nikoliv. V případě, že jste váš soubor nenašli, tak můžete využít ještě tzv. Deep Scanu. Ten trvá o poznání déle, než klasický sken, ale ve většině případech najdete prakticky veškerá data, která byste normálním způsobem nenašli.

Jak funguje Remo Partition Recovery?

Remo Partition Recovery se dokáže hluboce „ponořit“ do disku, na kterém došlo ke ztrátě či zničení souborů na určitém oddílu. Díky funkci „jen pro čtení“ dokáže Remo Partition Recovery každý soubor, který najde, obnovit v původní podobě, ve které byl nalezen. Měli byste však brát na vědomí, že každý soubor, který se snažíte obnovit, byste měli obnovovat na úplně jiný disk či oddíl. Pro obnově na ten samý oddíl by totiž mohlo dojít k přepsání hledaného souboru novým souborem, čímž byste o něj nenávratně přišli. V případě, že tedy soubor není kompletně zničený a přepsaný, tak jej Remo Partition Recovery dokáže obnovit – a to buď hned pomocí klasického skenu, anebo pomocí tzv. Deep Scanu.

Resumé

Pokud na vašem počítači došlo ke zničení anebo ztrátě souborů z určitého oddílu, tak nemusí být všem dnům konec. Jakmile tuto skutečnost zaregistrujete, měli byste okamžitě přestat onen oddíl využívat a nainstalovat program Remo Partition Recovery – a to na jiný disk, anebo třeba na flashku. Po instalaci se snaží držet výše uvedeného postupu k obnovení dat. S Remo Partition Recovery můžete i zdánlivě zničené či ztracené soubory obnovit, a to bez sebemenších problémů, jednoduše a rychle.