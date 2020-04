Recenze Apeaksoft iOS System Recovery: Obnova nefunkčního iPhonu, iPadu či iPodu jednoduše

Čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy se váš iPhone či iPad nějakým způsobem pokazí. Existuje několik oficiálních postupů, díky kterým lze jednoduše provést opravu systému, a to pomocí iTunes ve Windows, či pomocí Finderu na Macu. Pravdou však je, že oficiálními postupy od Applu sice často systém obnovíte, ale přijdete o veškerá data. Díky tomuto nedostatku vznikly jiné aplikace třetí strany, které často fungují lépe, než oficiální postupy od Applu. Jeden z těchto programů, který vám dokáže v případě nefungujícího iOS pomoci, je Apeaksoft iOS System Recovery, na který se podíváme blíže v této recenzi.

K čemu Apeaksoft iOS System Recovery slouží?

S pomocí aplikace Apeaksoft iOS System Recovery můžete váš iPhone „vysekat“ z různých problémů. Mezi tyto problémy patří například nemožnost dostat se do prostředí iOS, kdy se iPhone neustále přepíná do režimu obnovení či DFU, anebo se iPhone dostane na obrazovku s Apple logem, avšak už se z ní nikdy nedostane pryč. Občas se také může iPhone objevit v situaci, kdy se neustále seká, popřípadě se jeho obrazovka neustále zbarvuje do jedné barvy – nejčastěji do bílé, nebo černé. Dále se může špatně fungující iPhone projevit neustálými restarty a mnoho dalšími problémy, jejichž seznam by byl dlouhý jako čtrnáct dní. Zkrátka a jednoduše, ani iOS není úplně dokonalým operačním systémem – i mistr tesař se někdy utne.

Vyřešení všech problémů

Společně s Apeaksoft iOS System Recovery můžete všechny tyto programy jednoduše vyřešit. Jedná se o bezpečný a jednoduchý program, pomocí kterého lze obnovu iOS provést. Apeaksoft iOS System Recovery nabízí mnoho možností, díky kterým lze systém obnovit – mezi jednu z nich patří například možnost pro jednoduchý upgrade či downgrade operačního systému. Nutno podotknout, že Apeaksoft iOS System Recovery funguje na prakticky všechny jablečné telefony, včetně nejnovějších iPhonů 11 či 11 Pro (Max). Kromě jablečných telefonů zvládá Apeaksoft iOS System Recovery také opravdu iPadů či iPodů, taktéž včetně nejnovějších modelů.

Další nástroje

Součástí programu Apeaksoft iOS System Recovery je také mnoho dalších nástrojů, které můžete využít. S tímto programem se tak nemusíte spoléhat pouze na obnovu nefunkčního operačního systému iOS. Mnoho konkurenčních společností nabízí desítky různých programů a nechává si za ně zaplatit plné částky. Ve finále tak máte několik různých programů, za které zaplatíte několik tisíc korun. Apeaksoft iOS System Recovery nabízí kromě možnosti pro obnovu iOS také nástroje pro odstranění kódového zámku z iPhonu v případě, že jej zapomenete, anebo možnost pro rychlé a spolehlivé odstranění všech dat z vašeho iPhonu, iPadu či iPodu. Koupí jednoho programu od Apeaksoft tak prakticky získáte dva další programy zcela zdarma.

Tři jednoduché kroky pro opravu zařízení

Používání Apeaksoft iOS System Recovery je opravdu velmi jednoduché a práci s tímto programem zvládne i naprostý začátečník. Prvně je samozřejmě nutné program klasickým způsobem stáhnout a nainstalovat. Jakmile tak učiníte, tak v programu klepněte na iOS System Recovery. Nyní je nutné, abyste k vašemu počítači připojili vaše zařízení, které chcete zachránit. Jakmile tak učiníte, tak v programu vyberte Standard Mode pro obnovu klasickým způsobem, a poté volbu potvrďte. Nyní dojde k pokusu o opravení vašeho zařízení. V případě, že se oprava nepovede, tak můžete vyzkoušet tzv. Advanced Mode pro pokročilejší formu záchrany. V obou případech stačí vybrat ještě verzi systému, který chcete nainstalovat, společně s vaším zařízením a je hotovo. Poté už jen stačí počkat na obnovu vašeho zařízení.

Další programy od Apeaksoft

Apeaksoft iOS System Recovery není jediným programem, který společnost Apeaksoft nabízí. Kromě recenzovaného iOS System Recovery je k dispozici také například Apeaksoft iPhone Data Recovery pro obnovení zničených či omylem smazaných dat z iPhonu, anebo z iTunes či iCloud zálohy. Dalším programem je například iOS Data Backup & Restore, s jehož pomocí můžete podobně, jako v případě iTunes, zálohovat, obnovovat a spravovat data z iOS mezi vaším jablečným zařízením a počítačem.

Resumé

Pokud hledáte program, který by dokázal opravit váš iPhone, iPad či iPod, tak už dál hledat nemusíte, jelikož jste nyní narazili na zlatý důl. Apeaksoft iOS System Recovery je přesně ten program, který potřebujete, pokud se vaše zařízení neustále restartuje, nenabíhá, anebo pokud se zobrazuje jen Apple logo. S tímto programem můžete v jednoduchých tří krocích provést opravu vašeho zařízení – program spustíte, připojíte iPhone, spustíte proces pro opravu a je hotovo. Apeaksoft iOS System Recovery je k dispozici jak pro macOS, tak pro operační systém Windows. Program si můžete vyzkoušet ve verzi zdarma, plná verze programu poté vyjde na 55.96 dolarů v momentální akci. Klasicky vyjde program na 69.95 dolarů.