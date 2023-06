Recenze Stellar Photo Recovery: Zachránce mediálních souborů

Stellar Photo Recovery je velmi užitečný software. Nepatří sice mezi ty, které vás budou provázet každým dnem a tak ve složce Aplikace na vašem Macu bude možná nějakou dobu jen tak ležet, ale až na něj přijde, ušetří vám množství času, trápení a problémů. Jeho úkolem je totiž zachraňovat soubory, jež byly smazány nebo se na daném médiu staly nepřístupnými, a to dělá opravdu dobře.

Stellar Photo Recovery si poradí s HDD, SSD, SD kartami, USB disky a podobnými médii, z nichž je schopen obnovit fotografie, videa nebo zvukové soubory, a to včetně informací jako je název souboru, původní datum, model či označení fotoaparátu nebo rozlišení snímku. Na rozdíl od některých konkurenčních řešení nemá na Macu problém ani se šifrovanými disky. Výrobce garantuje kompatibilitu s Apple čipy M1 i M2, osobně jsem však software zkoušel na starém MacBooku s procesorem od Intelu a na žádný problém jsem nenarazil.

Podporované formáty

Pokud jde o podporu formátů, je nabídka opravdu pestrá. Počítat můžete s RAW formátem všech nejznámějších značek jako jsou Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Fuji, Olympus, Kodak a další, včetně SR2, CR2, NEF, RAF, ERF, K25 a tím výčet rozhodně nekončí. Na Macu nemůže chybět ani podpora HEIC a HEVC iPhonů a iPadů.

Jak se se softwarem pracuje?

Abyste mohli Stellar Photo Recovery používat, nemusíte být žádní IT specialisté, ovládání je opravdu jednoduché a poradí si s ním i méně zkušení uživatelé. A jak tedy postupovat? Po instalaci, která na macOS probíhá klasickým způsobem, tedy přetažením do složky aplikace a následném spuštění, stačí vybrat jednotku, kterou chcete nechat proskenovat a jednoduše kliknout na Scan. Ve většině případů pokročilý skenovací engine Stellar Photo Recovery vyhledá všechny obnovitelné položky. Pokud se tak ale nestane nebo nebude požadovaná obnova rozsahem kompletní, software provede Deep Scan, tedy hloubkové skenování vybrané úložné jednotky, s cílem obnovit každý bit ztracených nebo smazaných mediálních souborů.

Po dokončení skenování, jehož délka se liší v závislosti na různých faktorech, především však na kapacitě daného úložiště, si můžete zobrazit náhled obnovitelných souborů. Zbývá vybrat požadované fotografie, videa nebo zvukové soubory a kliknutím na tlačítko Recover je uložit do nového umístění. Nezanedbatelnou výhodou tohoto nástroje při kapacitně náročném skenování je i to, že umožňuje to zrovna probíhající přerušit a uložit do zvláštního souboru, díky čemuž můžete plynule navázat a pokračovat, aniž byste přišli o jeho předchozí průběh. Náročnost a délku průzkumu Stellar Photo Recovery můžete ovlivnit také jeho omezením na konkrétní adresář, pakliže víte, že se zde soubory mají nacházet nebo šlo o jejich původní umístění.

Snad jediné, co by mohl typický uživatel Macu postrádat je klasické menu v horní liště, jež je omezeno pouze na položky: StellarPhotoRecovery a Help, přičemž všechny ovládací prvky jsou integrovány do samotného grafického rozhraní, které je ale velmi přehledné a v podstatě představuje jednoduchý souborový manažer.

Z praxe

Sám jsem to zažil a následně i plánovitě vyzkoušel Stellar Photo Recovery Software v klasické situaci. Na SD kartě vašeho foťáku dochází místo, takže si v pauze řeknete, že raději nepovedené snímky a záběry smažete a získáte tak potřebný prostor. Ne nadarmo sahají profesionálové po aparátech se dvěma sloty pro paměťovou kartu a vždy se snaží mít záložní média po ruce. Ovšem tlačítka aparátu jsou poměrně malá, displej nevelký a snadno může dojít k tomu, že omylem smažete i něco, co jste chtěli zachovat. V tu chvíli, bez nástroje jakým je Stellar Photo Recovery, jsou data v převážné většině případů nenávratně ztracena. Nafotil jsem několik obrázků svým Sony Alpha 6400 a schválně jeden ručně vymazal. Stellar Photo Recovery tuto fotografii v RAW formátu bez problémů našel a nabídl obnovení.

Cena a možnosti

A jak je to s cenou? K dispozici jsou 3 typy ročních licencí, které se liší množstvím funkcí. Základní, označená Standard, aktuálně vyjde na 59,99 €, respektive 1339 Kč včetně DPH a nabídne kromě svého primárního účelu, tedy obnovy fotografií z poškozených, formátovaných nebo jakkoli špatně čitelných jednotek, poměrně slušné možnosti, jako je zmíněná podpora RAW formátů nebo čtení šifrovaných úložišť. Zlatý střed, licence Profesional, k těmto funkcím přidává nástroj pro opravu těžce poškozených fotografií typu jpeg, tiff, HEIC nebo RAW do původního stavu a schopnost extrahovat miniatury za konečných 1607 Kč včetně daně. V rámci nejvyšší licence Premium získáte k tomu všemu ještě tytéž funkce jako v případě varianty Profesional, ale i pro video soubory typu MOV, MP4, M4V, 3G2, 3GP, AVI, AVCHD a další, plus souběžné zpracování těžce poškozených videosouborů.

Stellar Photo Recovery představuje komplexní řešení pro obnovu smazaných mediálních souborů, které obsahuje všechny potřebné nástroje pro efektivní a rychlé dosažení kýženého výsledku. Uživatelé platformy Windows nemusí být zklamáni, protože verze pro operační systém Microsoftu je k dispozici také. Za zmínku stojí i to, že ačkoli je Stellar Photo Recovery určen k obnovení mediálních souborů, společnost má v nabídce i další nástroje sloužící obnově dat nejrůznějšího typu. Bližší informace můžete získat na stránkách www.stellarinfo.com.