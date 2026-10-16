Investování jednodušeji. XTB představuje nové funkce a novou podobu aplikace

Komerční sdělení: Investování se v posledních letech stále více dostává mezi běžné způsoby, jak lidé přemýšlejí o svých financích. Spolu s tím se mění i požadavky na investiční platformy. Nestačí už pouze nabídnout přístup na burzu. Pro řadu lidí je stejně důležité, aby bylo investování jednoduché, srozumitelné a aby jim platforma pomohla také s dlouhodobým budováním majetku.
Právě tímto směrem se podle Vladimíra Holovky posouvá také XTB. „Naším dlouhodobým cílem je posunout XTB od tradičního online brokera směrem ke komplexní investiční aplikaci, která lidem pomáhá spravovat finance a budovat dlouhodobý majetek.“ říká. Zatímco dříve bylo XTB spojováno především s aktivními obchodníky, dnes chce oslovovat mnohem širší skupinu lidí včetně úplných začátečníků. Důležitou součástí této změny je proto zjednodušování a automatizace investování.
Od prvního vkladu k dlouhodobému investování
Jednou z novinek, která má začínajícím klientům usnadnit první krok, je 5% Uvítací úrok. Noví klienti mohou získat úročení neinvestovaných prostředků ve výši 5 % ročně po dobu prvních tří měsíců, a to až do částky 605 000 korun. Podmínkou je mimo jiné uskutečnění alespoň jedné transakce s akciemi nebo ETF v každém kalendářním měsíci podle podmínek nabídky.
Úroková sazba p.a. Uvítací úrok se vztahuje na prostředky do výše 605 000 CZK a platí po dobu 90 dnů od uzavření smlouvy za podmínky, že v každém kalendářním měsíci provedete alespoň jeden nákup nebo prodej akcií či ETF. Časově omezená nabídka platí od 14. 9. 2026 do 31. 12. 2026. Platí podmínky promo akce Uvítací úrok.
Smyslem přitom podle Holovky není přesvědčit klienta, aby všechny své peníze okamžitě investoval. Naopak může začít postupně, poznat prostředí aplikace a teprve následně hledat způsob, který odpovídá jeho finančním cílům. „Je důležité, aby lidé rozuměli rozdílu mezi finanční rezervou a dlouhodobým investováním a dokázali mezi nimi najít správnou rovnováhu.“ vysvětluje.
Vedle úročení volných prostředků tak mohou klienti využít například Investiční plány, které jsou zaměřené právě na dlouhodobé pravidelné investování.
Investování bez nutnosti řešit každý měsíc, co nakoupit
Právě Investiční plány patří mezi nástroje, které mají odstranit jednu z častých bariér začínajících investorů. Mnoho lidí podle zkušeností XTB ví, že by měli dlouhodobě investovat, ale nejsou si jistí, jak začít, co nakupovat nebo kdy je správný okamžik.
Investiční plán umožňuje celý proces nastavit dopředu. Investor si může vytvořit vlastní portfolio z akcií a ETF nebo využít předpřipravená portfolia a následně nastavit pravidelné investování. Nemusí tak každý měsíc znovu řešit, co koupit a zda je právě vhodná chvíle pro investici.
Zdroj: Platforma xStation, minulé výnosy nezaručují budoucí zisky
Podle Holovky je právě pravidelnost často důležitější než snaha neustále hledat ideální okamžik pro nákup. Automatizace přitom nemá znamenat, že platforma rozhoduje za investora. Jejím hlavním přínosem je podle něj pomoc s dodržováním dlouhodobé strategie.
Burza nemusí končit ve chvíli, kdy zavře
XTB zároveň rozšiřuje možnosti obchodování mimo standardní obchodní hodiny. U vybraných instrumentů je nově možné obchodovat 24 hodin denně, pět dní v týdnu.
Důvodem je především to, že finanční trhy fungují globálně a důležité informace přicházejí i mimo klasické obchodní hodiny. Typickým příkladem jsou výsledky amerických společností, které často vycházejí až po uzavření hlavní burzovní seance. Díky obchodování 24/5 tak mohou klienti na podobné události u vybraných instrumentů reagovat flexibilněji.
Neznamená to ale, že by investoři měli sledovat trhy nepřetržitě. Obchodování mimo standardní hodiny může být spojeno s nižší likviditou a vyšší volatilitou. Cílem je především dát investorům větší flexibilitu a možnost rozhodnout se, kdy chtějí obchod uskutečnit.
Nová podoba aplikace má celý proces zjednodušit
Součástí této změny je také nový design aplikace XTB. Nové rozhraní má být přehlednější a intuitivnější, aby se v něm dokázali snadno orientovat jak zkušenější investoři, tak lidé, kteří na finanční trhy teprve vstupují.
Nové funkce tak podle Holovky nejsou jednotlivými izolovanými novinkami. Uvítací úrok, Investiční plány, obchodování 24/5 i nový design mají společný cíl. Tím je odstranit zbytečné překážky a umožnit lidem využívat platformu podle jejich vlastních potřeb.
Ideální cesta přitom nemusí být pro každého stejná. Začínající investor může nejprve vytvořit finanční rezervu a následně začít pravidelně investovat například prostřednictvím diverzifikovaného portfolia ETF. S rostoucími zkušenostmi může své portfolio postupně upravovat a případně využívat pokročilejší investiční nástroje.
„Nechceme všechny klienty směřovat ke stejnému způsobu investování. Naší vizí je, aby se investiční aplikace přizpůsobovala finančním cílům klienta, nikoliv naopak.“ uzavírá Holovka.
Právě tento posun ukazuje, kam se XTB v posledních letech vydává. Od platformy spojované především s aktivním tradingem se postupně snaží vytvořit komplexnější prostředí, které pokryje potřeby klienta od prvního seznámení s investováním až po dlouhodobé budování portfolia.
Chcete si nové funkce XTB vyzkoušet na vlastní účet? Otevřete si účet zdarma a objevte jednodušší způsob, jak investovat, obchodovat a spravovat své finance na jednom místě.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.