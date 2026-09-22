Nové ETF v nabídce XTB pokrývá téměř celý akciový trh

Komerční sdělení: ETF fondy patří v posledních letech mezi nejrychleji rostoucí investiční nástroje. Důvodem je především jejich jednoduchost, nízké náklady a možnost investovat jedním nákupem do velkého množství společností najednou. Zatímco ve Spojených státech existuje široká nabídka ETF už řadu let, evropští investoři mají kvůli regulaci výběr o něco omezenější. Nabídka se ale postupně rozšiřuje a jedním z nově dostupných fondů v XTB je ETF s tickerem VGLA.
Fond Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF umožňuje investorům získat jedním nákupem expozici vůči téměř celému světovému akciovému trhu. Zahrnuje přibližně 10 000 společností z vyspělých i rozvíjejících se ekonomik, od největších globálních firem až po menší společnosti.
Jedno ETF pro celý svět
VGLA.DE se obchoduje na německé burze Xetra a představuje evropskou UCITS variantu známého amerického ETF VT (Vanguard Total World Stock ETF), které evropští retailoví investoři kvůli evropské regulaci přímo nakupovat nemohou. Fond sleduje index FTSE Global All Cap, který zahrnuje velké, střední i malé společnosti z celého světa. Podle metodiky indexu pokrývá přibližně 98 až 99 % investovatelné globální tržní kapitalizace.
Pro investora to v praxi znamená, že jedním ETF získává podíl na tisících firem napříč různými sektory a regiony. V portfoliu tak nejsou pouze velké technologické společnosti ze Spojených států, ale také firmy z Evropy, Japonska, rozvíjejících se trhů nebo menší společnosti, které mohou v budoucnu růst. Fond je zároveň akumulační, což znamená, že dividendy nejsou vypláceny investorovi, ale automaticky reinvestovány zpět do fondu. Investor tak nemusí řešit další nákupy a může jednoduše dlouhodobě budovat své portfolio.
Nízké náklady a dostupná cena
Jednou z hlavních výhod VGLA jsou nízké náklady. Roční poplatek fondu činí pouze 0,07 %, což patří mezi velmi nízké hodnoty v rámci globálních akciových ETF. Další zajímavostí je nízká nominální hodnota jednoho podílu. Cena jednoho kusu se pohybuje přibližně kolem 4 EUR, což může být zajímavé zejména pro investory, kteří nechtějí využívat frakční investování, ale zároveň nechtějí do jednoho ETF investovat vysoké částky.
Zdroj: webová stránka XTB
Nízká cena jednoho podílu samozřejmě neznamená, že je investice méně riziková. Stejně jako u ostatních akciových ETF může hodnota fondu výrazně kolísat podle vývoje finančních trhů.
V čem se liší od populárního VWCE?
Mezi nejznámější globální ETF v Evropě dlouhodobě patří například Vanguard FTSE All-World UCITS ETF s tickerem VWCE. Na první pohled se od nového VGLA výrazně liší, protože obsahuje přibližně 4 000 společností, zatímco VGLA jich zahrnuje kolem 10 000. Rozdíl je ale menší, než by se mohlo zdát. VWCE totiž pokrývá přibližně 90 % globální akciové kapitalizace. Zbývající tisíce menších společností, které jsou navíc ve VGLA, tak představují pouze menší část celkové váhy portfolia.
Prakticky to znamená, že vývoj obou ETF bude velmi podobný, protože jejich složení se z velké části překrývá. Historický vývoj amerického ekvivalentu VGLA, tedy ETF VT, a VWCE ukazuje za posledních deset let velmi podobnou výkonnost s rozdíly pouze v řádu desetin procentního bodu.
Největší firmy stále hrají hlavní roli
Podobnost obou ETF je vidět také při pohledu na největší pozice. Prvních deset společností tvoří u VGLA přibližně 21 % portfolia, zatímco u VWCE zhruba 23 %. Mezi největší zastoupené firmy patří například Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Broadcom nebo TSMC. Přestože VGLA obsahuje tisíce dalších společností, vývoj největších firem bude mít na celkovou výkonnost fondu stále významný vliv. To je důležitý princip, který platí u většiny globálních akciových ETF. Rozšíření počtu firem automaticky neznamená zásadní změnu výnosového profilu, protože největší společnosti mají v indexu stále nejvyšší váhu.
Nové ETF VGLA tak představuje další možnost, jak jednoduše získat širokou expozici vůči světovým akciím. Kombinuje velmi nízký poplatek, široké pokrytí trhu a nízkou cenu jednoho podílu. Stejně jako u všech investic do akciových ETF je ale důležité mít realistická očekávání. Žádný fond nezaručuje automaticky vyšší výnos a i globálně diverzifikované portfolio může v některých obdobích výrazně klesat.
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