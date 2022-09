Conor McGregor se stal novým globálním ambasadorem společnosti XTB

Tisková zpráva: Společnost XTB, globální broker nabízející jednu z nejoblíbenějších investičních platforem, právě oznámila zahájení spolupráce se známým bojovníkem smíšených bojových umění Conorem McGregorem. Následující dva roky bude globálním ambasadorem značky XTB.

„S velkým potěšením oznamuji naše partnerství s Conorem McGregorem. Chtěli jsme, aby náš nový ambasador byl globální ikonou. Conor je jedním z nejúspěšnějších sportovců v historii smíšených bojových umění, který se díky své úžasné morálce a neustálému zdokonalování stal prvním šampionem UFC ve dvou váhových kategoriích. Jeho příběh tak koresponduje s naší značkou a strategií. V XTB tvrdě pracujeme na tom, abychom našim klientům mohli nabídnout špičkovou technologii a inovativní investiční platformu, která jim pomůže dosáhnout jejich investičních cílů. Odhodlání, vytrvalost při prosazování cílů, ochota neustále se rozvíjet a dosahovat nejlepších výsledků – i to jsou vlastnosti dobrého investora. Conor má jako sportovec, ale také jako obchodník, myšlení vítěze. Proto jsme se rozhodli pozvat ho, aby se stal ambasadorem značky XTB,“ komentoval se Omar Arnaout, CEO společnosti XTB.

Conor McGregor je šampion UFC, podnikatel, restauratér a globální obchodní a sportovní ikona. Pochází z irského Dublinu, kde se učil instalatérem a věnoval se amatérským zápasům. Na scénu UFC vtrhl v roce 2013 a již v roce 2015 získal titul v pérové váze. Historii MMA ale přepsal o rok později, kdy vybojoval titul i v lehké váze. Stal se tak prvním bojovníkem, kterému se podařilo být šampionem ve dvou různých váhových kategoriích současně. Pro fanoušky UFC je McGregor největším tahákem a jeho zápasy představují šest nejsledovanějších přenosů této organizace vůbec. Je také s více než 70 miliony sledujících napříč všemi platformami nejúspěšnějším fighterem UFC na sociálních sítích, a rovněž svými astronomickými výdělky dosahuje mezi ostatními bojovníky rekordů.

Úspěchy ale McGregor slaví i mimo oktagon. V roce 2018 založil společnost Proper No. Twelve Irish Whiskey, která se stala nejrychleji rostoucí značkou whisky na trhu. Kromě Proper No. Twelve investoval také do dalších produktů, například regeneračního spreje TIDL, tréninkového programu McGregorFast., Black Forge Inn v Dublinu, a mezi jinými i do série videoher Dystopie: Conquest of Heroes a Forged Irish Stout. Takto diverzifikované portfolio pomohlo McGregorovi umístit se na prvním místě v žebříčku „Nejlépe vydělávající sportovci“ magazínu Forbes za rok 2021.

„Jsem rád, že jsem se stal oficiální tváří jedné z předních světových investičních společností na příští roky. Věřím, že sport a investování vyžadují stejné vlastnosti: odhodlání, duševní houževnatost a schopnost stanovit si osobní cíle. To je důvod, proč jsem rád navázal partnerství s XTB – uznávanou globální investiční společností, která podporuje své klienty při dosahování svých investičních cílů,“ řekl Conor McGregor.

Oznámení o spolupráci mezi Conorem McGregorem a společností XTB znamená začátek nové globální brandové kampaně tohoto brokera, ve které XTB propaguje širokou škálu investičních nástrojů, které nabízí. V reklamních videích s novým ambasadorem značky společnost vysvětluje, že díky snadnému přístupu k digitální platformě XTB je dnes k dispozici řada investičních řešení pro každého, kdo je připraven zahájit svou investiční cestu.

S Connorem McGregorem jako ambasadorem značky plánuje XTB pokračovat ve svém rozvoji. Počet klientů investiční společnosti celosvětově překročil hranici půl milionu. Díky aktivnímu globálnímu rozvoji a systematicky rostoucímu počtu klientů si společnost upevňuje svoji pozici na investičním trhu – XTB se řadí mezi pět nejlepších světových brokerů v počtu aktivních klientů.