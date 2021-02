Rozhovor s vedoucím obchodního oddělení XTB Filipem Kaczmarzykem

Jelikož vás náš nedávný rozhovor s ředitelem XTB alespoň podle jeho čtenosti poměrně zaujal, rozhodli jsme se na něj navázat dalším z podobného soudku. Pro ten jsme tentokrát oslovili Filipa Kaczmarzyka, který je členem představenstva XTB a zároveň vedoucím jeho obchodního oddělení.

Mohli byste stručně popsat nedávnou situaci na akciovém trhu – co se stalo v USA s akciemi GameStop nebo AMC? Jakou roli v tomto procesu hrála komunita fóra Reddit?

Je zřejmé, že musíme začít s komunitou Redditu, protože právě ta stojí na počátku série událostí, které se nedávno staly na trzích. Stalo se to, že členové fóra rozhodli, že je čas ukázat velkým hedge fondům a investičním bankám, že akciové trhy nejsou pouze jejich. Tito členové tvrdí, že je nepřijatelné, aby velké banky shortovali akce, a tak chtěli, aby společnosti zkrachovaly. V plánu bylo vybrat akci, na které je zájem shortovat vysoký a celkový obchodovaný objem relativně nízký, a pokusit se zvednout její cenu tak, aby byli poškozeni prodejci short pozic. Pokud jsou objemy nízké a objednávky na trhu slabé, je velmi snadné posunout tento trh jedním či druhým směrem, zejména pro organizovanou skupinu investorů. V tomto případě si komunita zvolila právě GME. GameStop provozuje síť herních obchodů po celých USA, takže se všichni můžeme shodnout na tom, že s příchodem digitální éry by mohl být brzy tam, kde je Kodak právě teď. Loni se akcie obchodovala za 4 USD.

Mezitím vzrostla cena akcie GME v určitém okamžiku na více než 450 USD. Díky investorům z Redditu a mechanismu short pozic se vytvořil tlak, který popíši později. Začněme však krátkým vysvětlením samotného mechanismu short pozice. Když si investor myslí, že daná akcie bude klesat na ceně, může najít někoho, od koho akcie zapůjčí a prodá. Samozřejmostí je drobná provize za toto zapůjčení. Když pak cena akcie skutečně poklesne, koupí ji zpět za nižší cenu a vrátí vlastníkovi. Jejich zisk je rozdíl mezi kupní a prodejní cenou mínus ona provize z této půjčky. Trik však spočívá v tom, že krátký prodej nebo takzvaný short selling není všeobecně přístupný pro všechny. Zpravidla jsou to velké instituce, jako jsou banky nebo fondy. Tyto instituce ohlašují regulačnímu orgánu celkovou výšku vlastního kapitálu, kterou shortují, a tyto údaje jsou dostupné pro širokou veřejnost.

Vraťme se zpět k fóru. Členové tohoto fóra začali nakupovat velké množství akcií GME, což cenu zjevně zvýšilo díky nízkému počtu objednávek na trhu. Prodejci cenných papírů samozřejmě zaznamenali na svých krátkých pozicích ztrátu. Musíme mít na paměti, že pokud máme otevřenou krátkou pozici, musíme nechat nějakou jistotu (zálohu, nebo-li margin) u svého brokera, aby věděl, že jsme schopni doručit hotovost v den výplaty. Čím vyšší je cena akcií GME, tím více rezerv museli instituce vkládat. Bohužel, ne každý je schopen držet ztrátovou pozici donekonečna. Někteří ze short prodejců se rozhodli uzavřít své pozice. A samozřejmě, abyste uzavřeli krátkou pozici, musíte si koupit akcie, což následně zvyšuje jejich cenu. A to je přesně ten moment, na který investoři z Redditu čekali. Tento mechanismus se nazývá short squeeze. Zdá se, že fórum Reddit bylo ve velké míře pouze velkou jiskrou a to, co se stalo později, byl přirozený tržní mechanismus, který institucionální investoři skutečně nezohlednily.

Jakmile tento vzorec fungoval pro akcie GME, investoři z fóra Reddit samozřejmě začali vybírat další akcie a aktiva, takže se tento problém přenesl i na další trhy.

Zaznamenalo XTB zvýšení počtu nových klientů z důvodu této situace? Mnoho brokerů zablkovalo možnost registrace reálných účtů z důvodu, aby chránili stabilitu svých obchodních systémů..

Abychom si dokázali představit tuto situaci, podívejme se na následující čísla. Během jednoho dne jsme měli 2500 objednávek v krátkém čase, které byly umístěny na GME či AMC při otevření amerického trhu. To nám ukazuje, o jak velké mánii zde hovoříme. Všichni chtěli tyto akce obchodovat. Navíc jsme měli i zákazníky, kteří si otevírali účty jen kvůli daným akcím. Můžeme tedy jistě hovořit o zvýšeném zájmu. Podle mého názoru je ale důležitější, jak se nám podařilo zvládnout obsluhu nových, ale i stávající klientů. Každým dnem dosahovaly naše systémy nová maxima z pohledu počtu uživatelů online. Abychom procesy zjednodušili, tak jsme se rozhodli okamžitě upgradovat naši technickou infrastrukturu, abychom zlepšili celkovou kapacitu systémů. Rád bych řekl, že jsme tímto obdobím prošli bez větších problémů a naši klienti měli neustálý přístup ke svým portfoliím. Na rozdíl od některých brokerů na trhu jsme pokračovali v nabírání nových klientů a zajišťovali jsme stabilní obchodní podmínky pro stávající klienty. Jsme schopni dokonale zvládnout mnohem více a čekáme na nové klienty s kompletní nabídkou. Naneštěstí se musím přiznat, že vzhledem k vysokému počtu nových registrací je čas potřebný k ověření všech údajů klienta v současnosti delší a může trvat až 24 hodin.

V jednom okamžiku mnoho brokerů zablokovalo možnost investování do uvedených akcií. Jak to vypadalo v případě XTB?

XTB působí v případě akcií a akciových CFD jako agenturní broker. Spolupracujeme s různými protistranami, abychom zaručili realizaci klientských pokynů přímo na trhu. Hlavním problémem na trhu bylo, že američtí brokeři zablokovali obchodování na těchto akciích. Důvod byl velmi jednoduchý a netřeba zde hledat žádné skryté důvody. Z důvodu zvýšené volatility a vysokých objemů museli clearingové domy navýšit margin požadavky, aby dokázali zajistit párování a vypořádání objednávek. Protože brokeři měli problémy se složením většího kolaterálu, museli omezit obchodování. To je pravděpodobně něco, na co nikdo na fóru Reddit nemyslel i přesto, že to má dopad na celý tento plán.

XTB a jeho brokerům se podařilo zachovat v této situaci chladnou hlavu. Nikdy jsme žádné obchodování neomezili. Došlo sice k mírným zpožděním, které byly samozřejmě důsledkem vyšších objemů na trhu a omezení amerických brokerů, kteří obchody realizovali, avšak nakonec se všem klientům podařilo dostat do svých portfolií požadované akcie.

Jak velký byl zájem Vašich klientů o akcie GameStop a AMC?

Je jasné, že GME byla naší nejobchodovanější akcií od 25. ledna. Spolu s AMC tvořily více než 20 % zobchodovaného objemu všech akcií. GME patřila jen v lednu mezi TOP 3 nejoblíbenější akcie v každé pobočce XTB. A nezapomeňme, že většina obchodů se realizovala hlavně během posledního týdne v měsíci. Jak jsem již zmiňoval, měli jsme celou řadu nových klientů, kteří se ptali na BANG (BB, AMC, NOK, GME), protože si chtěli otevřít účet jen kvůli těmto firmám.

Mnoho brokerů, kteří zablokovali možnost investování do těchto akcí, ztratilo důvěru klientů. Co si myslíte o tom, co to může znamenat pro ně a trh, na kterém XTB působí?

Brokeři jsou homogenní podniky. Společnosti jako XTB se odlišují tím, jak zvládají krize a složité situace. Jsme si plně vědomi, že v sázce jsou peníze. Klienti musí vědět, že mají kdykoli úplný přístup ke svým prostředkům. Kromě toho musí vědět, že kdykoli se naskytne příležitost na trhu, vědí, že broker zrealizuje jejich pokyny. Péče o zákazníky a jejich důvěru je hlavním cílem všech brokerů. Ztráta důvěry je rychlá a trvá několik minut. Její zpětné získání však trvá mnohem déle.

Co myslíte, jak tato situace ovlivní v budoucnu potenciální nová nařízení na Wall Street?

To je něco, nad čím jsem v posledních dnech přemýšlel a pokud mám být upřímný, netuším, kterou cestou to může jít. Můžeme s jistotou říci, že úřad SEC dosud nic neudělal. Na druhé straně, je něco, co mohl udělat?

Můžeme s jistotou říci, že existuje systematické riziko, nad kterým do této chvíle nikdo nepřemýšlel. Obchodování se odklání od burz více směrem k tvůrcům trhu a systematickým internalizátorům (orig.: Trading is moving away from the exchanges and more towards market makers and systematic internalisers). To umožňuje institucím jako je Robinhood nabízet bezplatné obchodování s akciemi. Na vyrovnání obchodů s klienty se namísto velkých drahých bank často používají malé podkapitalizované instituce, to je další výhoda. Přinejmenším však můžete důvěřovat alespoň tomu, že tyto banky tam budou, pokud trhy budou divoké.

Regulování internetu je zjevně nemožné. Co je však možné regulovat, jsou trhy, tvůrci trhu, clearingové domy. Myslím si, že SEC přijme nová nařízení týkající se minimálních požadavků na kapitalizaci nebo kolaterál pro tyto společnosti. SEC nemůže zastavit toto šílenství, ale může zaručit, že obchodování příště nebude přerušeno nebo že bude dopad na systém a infrastrukturu menší.

Celá situace se často prezentuje jako boj mezi Davidem (malí investoři) a Goliášem (velké hedgeové fondy) a dokonce i jako historická událost. Říká se, že existuje možnost opakování této situace na akciích jiných společností nebo na stříbře. Myslíte si, že se taková situace sociálního povstání mnoha malých investorů může v budoucnu opakovat?

Jak jsem řekl na začátku. Všechno to fungovalo, protože vybrané trhy měly vysoký zájem short obchodníků a nízké objemy. To by nebylo možné při akciích společnosti Apple nebo Bank of America. Alespoň tomu věřím. Zároveň také nevěřím, že je to možné se stříbrem nebo jinou špičkovou komoditou. Tržní kapitalizace těchto aktiv je prostě příliš vysoká.

Vyžaduje se zde mnohem vyšší počet investorů, kteří se účastní na takovém systému. Fórum Reddit se za posledních pár dní výrazně rozrostlo. Trik však spočívá v tom, že čím je skupina větší, tím je pro někoho složitější organizovat ji a koordinovat celý proces. Myslím, že to se stalo v pondělí na Ripple. Zapomněli jsme také zmínit, že ne každý profitoval na šílenství GME. Jakmile se celá mínie od akcie odvrátila, mohli jsme vidět klesající spirálu v ceně a s největší pravděpodobností se za chvíli akce vrátí zpět na 4 USD. Co ti investoři, kteří se připojili pozdě za 300 USD?