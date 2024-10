XTB představuje Zlatana Ibrahimoviće jako nového globálního brand ambasadora

Tisková zpráva: Společnost XTB, globální fintech nabízející online platformu pro investování a mobilní aplikaci, oznámila nového globálního ambasadora značky – bude jím fotbalová ikona Zlatan Ibrahimović. Legendární hráč se představí v dosud největší marketingové kampani XTB propagující širokou škálu investičních řešení na 14 trzích po celém světě včetně Česka.

Zlatana Imbrahimoviće není třeba představovat. Je obecně považován za jednoho z nejlepších fotbalových útočníků světa, známého a respektovaného pro svou jedinečnou techniku a akrobatické voleje. Za touto strhující osobností se skrývá jeden z nejlepších hráčů všech dob – fotbalová ikona, která vstřelila víc než 570 gólů a zajistila 14 mistrovských titulů ve čtyřech zemích. Jeho profily na sociálních sítích v současnosti sleduje více než 120 milionů lidí z celého světa.

„Úspěch ve sportu i v investování závisí na sebedůvěře, disciplíně a nezlomném odhodlání, proto jsem se rozhodl spojit se s týmem XTB,“ řekl Zlatan Ibrahimović.

Spolupráce se Zlatanem Ibrahimovićem je přirozeným rozšířením marketingové strategie XTB, která propojuje svět profesionálních sportovců s oblastí investování a financí.

„Zlatanovo charisma, disciplína a energie se dokonale shodují s podstatou XTB a já jsem nesmírně nadšený, že je naším globálním brand ambasadorem,“ řekl Omar Arnout, generální ředitel XTB. „Zlatan se stal jedním z nejlepších fotbalových hráčů na světě díky tvrdé práci a oddanosti, což je podobná cesta, jakou jsme si v posledních dvaceti letech prošli my. Z tohoto partnerství jsme opravdu nadšení a jsme si jisti, že nám pomůže pozvednout značku na zcela jinou úroveň,“ dodal Arnout.

Nový brand ambasador bude debutovat v dosud největší marketingové kampani společnosti, která propaguje širokou škálu investičních produktů nabízených na online platformě a v mobilní aplikaci XTB. Kampaň představí nový positioning „Kde vaše peníze pracují“, který má odlišit nabídku XTB od konkurence a ukázat zaměření společnosti na jednotlivce hledající způsob, jak své peníze efektivně využít, ať už aktivně, nebo pasivně.

„Multikanálová kampaň se Zlatanem Ibrahimovićem bude v Česku spuštěna v televizním vysílání, outdoorových reklamách, online prostoru a v menší míře i v tištěných médiích a rozhlase. Kromě ČR současně poběží na 13 dalších trzích po celém světě skrze obdobné kanály včetně VOD platforem a televizního vysílání v Polsku, na Slovensku, v Rumunsku a Portugalsku,“ dodal Michael Kopta, marketingový ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

O společnosti XTB

XTB je globální fintech společnost, která poskytuje individuálním investorům okamžitý přístup na finanční trhy z celého světa prostřednictvím inovativní online investiční platformy a mobilní aplikace XTB. Společnost byla založena v Polsku v roce 2004 a v současné době podporuje více než 1 milion zákazníků po celém světě při realizaci jejich investičních ambicí.

V XTB se snažíme neustále rozvíjet online investiční platformu, která našim zákazníkům umožňuje obchodovat s více než 6 200 nástroji včetně akcií, ETF, CFD na měnové páry, komodity, indexy a kryptoměny. Díky nedávnému uvedení investičních plánů, produktu dlouhodobého pasivního investování, mohou naši klienti nyní využít rostoucí potenciál ETF a efektivně diverzifikovat svá portfolia. Na klíčových trzích nabízíme úročení neinvestovaných prostředků, což investorům umožňuje vložit své peníze do práce a těžit z nich, i když aktivně neinvestují.

Naše online platforma je špičkovým místem nejen pro investování, ale také pro analýzu trhu a vzdělávání. Nabízíme rozsáhlou knihovnu vzdělávacích materiálů, videí, webinářů a kurzů, které našim zákazníkům pomohou stát se lepšími investory bez ohledu na jejich zkušenosti s obchodováním. Náš tým zákaznického servisu poskytuje podporu v 18 jazycích a je k dispozici 24 hodin denně 5 dní v týdnu prostřednictvím e-mailu, chatu nebo telefonu.

Za více než dvě desetiletí působení na finančních trzích jsme rozšířili svůj záběr na více než 1 000 zaměstnanců. Společnost XTB má sídlo v Polsku a pobočky v mnoha zemích světa, včetně Velké Británie, Německa, Rumunska, Španělska, České republiky, Slovenska, Portugalska, Francie, Dubaje a Chile.

Od roku 2016 jsou akcie XTB kótovány na varšavské burze cenných papírů. Jsme regulováni největšími světovými dohledovými orgány: Financial Conduct Authority (FCA), Polish Financial Supervision Authority (KNF), Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC), Dubai Financial Services Authority (DFSA) a Financial Services Commission (FSC).

Další informace najdete na webu xtb.com/cz.

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.