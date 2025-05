XTB povede nový ředitel. Rozhovor s Vladimírem Holovkou, novým ředitelem XTB ČR, SK a HU

< >

Komerční sdělení: Od 1. května 2025 jste převzal vedení XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Mohl byste nám přiblížit svou dosavadní profesní cestu, která Vás k této roli dovedla?

O investování jsem se začal zajímat už na střední škole – fascinovalo mě, jak se ceny akcií mění v čase a co je ovlivňuje. Vytvářel jsem si vlastní grafy v Excelu a snažil se pochopit základy trhů. I proto pro mě bylo logickým krokem studium financí na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Na trzích se pohybuji od roku 2007 a do XTB jsem nastoupil v roce 2010 jako praktikant. Už po několika měsících jsem se stal členem obchodního týmu a od roku 2013 jsem vedl celé obchodní oddělení pro Českou republiku a Slovensko.

Za tu dobu jsme s kolegy pomohli přetvořit XTB z menšího brokera pro aktivní obchodníky na silného hráče, který dnes působí globálně a nabízí nejen obchodování, ale i jednoduchý přístup k investování do akcií a ETF přes naši vlastní platformu a mobilní aplikaci. Byla to cesta plná výzev i skvělých momentů – a právě díky ní se dnes mohu věnovat vedení české, slovenské a maďarské pobočky XTB.

Co pro Vás osobně znamená převzetí vedení XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko od 1. května 2025?

Vždy jsem měl rád svět investic a financí – přitahovala mě jeho dynamika, ale i to, že může mít dlouhodobý smysl pro běžné lidi. Možná i proto mě práce v XTB pořád baví a dává mi energii, i když už jsem v ní více než 15 let. A právě když jste ve firmě tak dlouho a vidíte, jak se vyvíjí, roste a získává si důvěru klientů i partnerů, začnete to vnímat jako osobní odpovědnost. Chci, aby XTB i nadále posilovalo svoji pozici a bylo firmou, které lidé mohou věřit – i za 10, 20 nebo 30 let.

Naše produkty nejsou jen o rychlých ziscích. Jsou o budování dlouhodobé finanční jistoty. A proto kladu důraz na důvěru, transparentnost a kvalitní služby. Často říkám, že stačí dělat dlouhodobě správné věci – a výsledky se dostaví. Možná to zní jednoduše, ale podle mě právě vytrvalost a smysluplnost práce dělají v dnešním světě ten největší rozdíl.

Mám kolem sebe tým skvělých lidí – jak u nás v Praze, Bratislavě, tak i v centrále. Jejich nasazení a chuť se zlepšovat mi dává velkou víru, že XTB se bude i nadále vyvíjet a přinášet lidem to nejlepší z moderního investování.

Jak byste popsal současný vývoj na světových finančních trzích? Co podle Vás investory aktuálně nejvíce ovlivňuje?

Finanční trhy teď procházejí poměrně nejistým obdobím. V posledních týdnech investory znepokojily zprávy o možném zavádění nových cel v USA, se kterými přišel Donald Trump. Takové zprávy mohou trhy rozhýbat a vyvolat nervozitu, protože znamenají zásahy do světového obchodu. I když se situace už trochu uklidnila, důvěra na trzích se neobnovuje přes noc.

Zatímco velcí profesionální investoři vyčkávají a drží se zpátky, drobní investoři naopak vnímají poklesy cen jako příležitost k nákupům. A to je pozitivní signál – ukazuje, že lidé začínají chápat, že investování je dlouhodobá hra.

Americká centrální banka Fed je v současnosti opatrná – nechce uměle podporovat trh levnými penězi, což je krok, který může dlouhodobě pomoci stabilitě. A právě stabilita je to, co investoři potřebují, aby mohli s klidem plánovat své finanční cíle.

V nejbližších měsících očekávám na trzích pohyby – někdy možná dramatické, ale většinou krátkodobé. A právě v těchto chvílích vznikají dobré nákupní příležitosti pro ty, kteří investují dlouhodobě. Zároveň to ale může být šance i pro aktivnější obchodníky, kteří umí využít krátkodobých výkyvů. A pokud je někomu bližší bezpečnější přístup, pak například zlato často v obdobích nejistoty funguje jako takzvaný „bezpečný přístav“.

Jak na současnou situaci na finančních trzích reagují klienti XTB? Všimli jste si změn v jejich chování, náladě nebo strategii?

Mnoho lidí si myslí, že když trhy klesají nebo kolísají, investoři panikaří. U našich klientů ale v poslední době pozorujeme spíš opačný trend – řada z nich chápe poklesy cen jako šanci nakoupit levněji. A to je skvělý signál. Znamená to, že lidé začínají přemýšlet více dlouhodobě a méně se nechávají ovlivnit emocemi nebo zprávami v médiích.

Vidíme také, že se postupně zvyšuje zájem o investice do známých firem, ETF fondů nebo komodit, jako je zlato. Klienti se zajímají o to, jak rozložit riziko a být připraveni na různé scénáře. V turbulentních obdobích pak ocení, když mají k dispozici nejen spolehlivou platformu, ale i informace a vzdělávací materiály, které jim pomohou se lépe rozhodnout.

I proto v XTB klademe důraz na podporu – děláme pravidelné online semináře, videoanalýzy a komentáře k aktuálnímu dění. Chceme být pro naše klienty nejen místem, kde investují, ale i partnerem, který jim pomáhá dělat věci s rozvahou a strategií.

Jaké trendy v investičním byznysu v současnosti pozorujete – a jak se na ně XTB adaptuje?

Dnešní svět investic se rychle mění a přináší nové možnosti. Stále více lidí se zajímá o investování do globálních indexových fondů, které jim umožňují rozložit riziko a podílet se na růstu světové ekonomiky. Zároveň roste zájem o technologické firmy, které stále nabízejí růstový potenciál.

V době, kdy jsme obklopeni množstvím informací, je důležité mít přístup k těm správným a srozumitelným. V XTB si uvědomujeme, že naši klienti chtějí jasné a stručné informace, které jim pomohou v rozhodování. Proto nabízíme tematická videa a streamy, které vysvětlují aktuální dění na trzích i základní principy investování.

Naše platforma je navržena tak, aby byla přístupná jak pro začátečníky, tak pro zkušené investory a tradery. Umožňuje snadné investování do různých produktů a poskytuje nástroje pro sledování a analýzu trhů. Věříme, že s naším přístupem mohou naši klienti investovat chytře a s důvěrou.

Máte za sebou více než 15 let zkušeností ve světě financí. Vnímáte nějaké dlouhodobé změny v přístupu Čechů a Slováků k investování?

V posledních letech se investování u nás opravdu hodně proměnilo. Ještě před pár lety o něm mluvili hlavně odborníci, dnes se o investicích bavíme i mezi přáteli nebo v rodině. Investování se stává běžnou součástí života.

Změnu přinesly nejen moderní technologie a chytré telefony, které umožňují investovat jednoduše z mobilu, ale také události, které otřásly jistotami. Lidé si uvědomili, že se nemohou spoléhat jen na stát nebo klasické důchody – a začali přemýšlet, jak si vybudovat finanční rezervy sami.

Velký vliv měly i pandemie covidu a následná inflace. Tyto situace ukázaly, že peníze mohou rychle ztrácet hodnotu, pokud nejsou správně zainvestované. A právě tady začala být investice do budoucnosti pro mnoho lidí prioritou.

V XTB tyto změny vnímáme a snažíme se na ně reagovat – rozšiřujeme nabídku, zpřehledňujeme naši platformu a dáváme lidem přístup ke vzdělání, které jim pomůže lépe se rozhodovat. Chceme, aby investování bylo přístupné, srozumitelné a bezpečné pro každého, kdo o něj projeví zájem.

O Češích se často říká, že jsou ve financích spíše konzervativní. Je tomu podle Vás skutečně tak – a mění se to nějak v čase?

Říká se, že Češi a Slováci jsou v oblasti investování spíš opatrní. Často se to spojuje s oblibou spořicích účtů nebo termínovaných vkladů, ale tyto nástroje vlastně nejsou skutečné investice. Pokud se ale podíváme na to, jak přistupujeme k akciím, fondům nebo jiným finančním produktům, už bych si nebyl tak jistý, že jsme konzervativní.

Problémem totiž často není neochota riskovat, ale spíš nepochopení toho, jak spolu výnos a riziko souvisí. Mnoho lidí doufá, že dosáhne vysokého zhodnocení, ale zároveň očekává, že riziko zůstane minimální. Jenže investování takhle nefunguje – s vyšší šancí na výnos vždy roste i riziko. To se snadno řekne, ale těžko prožije.

Důležité je i správné rozložení investic. Když investujeme vše na jedno místo, riskujeme příliš. Když naopak rozptýlíme peníze do příliš mnoha malých pozic, může to zase snížit potenciální výnos. Klíčem je chytrá diverzifikace – taková, která dává smysl.

Věřím, že se posouváme správným směrem. Čím více budou lidé investovat, tím víc zkušeností získají. A právě praxe je ta nejlepší cesta, jak se naučit přemýšlet o riziku a výnosu realisticky. U mladší generace vidím velký potenciál – a je na nás, abychom jim pomohli najít správný směr.

Jaká je Vaše vize a jaké cíle si pod Vaším vedením kladete pro XTB ve středoevropském regionu?

Cílem XTB je stát se nejčastěji používanou investiční aplikací v Česku, na Slovensku i v Maďarsku. Zatímco ve vyspělých zemích investuje přes 50 % populace, u nás je to zatím jen 10 až 20 %. To ale znamená, že spousta lidí má tuhle cestu teprve před sebou – a my chceme být ti, kdo jim ji zpřístupní.

Chceme nabídnout produkt, který je jednoduchý, přehledný a s nízkými náklady. Zároveň ale i důvěryhodný a s možností vzdělávat se nebo mít k ruce analýzy, pokud je člověk aktivnější investor.

Do budoucna chceme jít ještě dál – XTB se stane víc než jen investiční aplikací. Už teď nabízíme multiměnovou platební kartu eWallet a další praktické finanční produkty budou následovat.

Na co se mohou klienti v nejbližších měsících těšit – chystáte nějaké novinky?

Brzy do naší nabídky hodláme přidat možnosti obchodování opcí. Jde o trochu pokročilejší nástroj, ale v poslední době zaznamenáváme rostoucí zájem. Pracujeme také na tom, abychom do platformy přidali klasické kryptoměny. Díky nové evropské regulaci máme jako licencovaná firma konečně možnost se do tohoto segmentu pustit naplno.

Z dlouhodobějších plánů stojí za zmínku například snaha o nižší daňové zatížení českých dividend – i tady už se něco začíná hýbat. A v budoucnu bychom rádi nabídli i daňově zvýhodněný Dlouhodobý investiční produkt (DIP), ale ten zatím zůstává výhledem do dalších let.

Jak Vy sám přistupujete ke svým financím? Jste spíše aktivní trader, dlouhodobý investor, nebo kombinace obojího?

Začínal jsem u tradingu. Bavilo mě sledovat grafy a hledat příležitosti, kdy nakoupit a kdy prodat. Měl jsem na to čas a energii. Jak však postupně přicházely nové pracovní povinnosti, nebylo už tolik prostoru se tradingu věnovat každý den a musel jsem najít jiný, udržitelnější přístup.

Dnes mám většinu investic postavenou na jednoduché logice: základem jsou indexové fondy (tzv. ETF), které kopírují vývoj celých trhů. Část mám zaměřenou na technologie a jen malou část věnuji konkrétním akciím. Část portfolia si stále nechávám na trading, protože sledovat grafy je pro mě jako číst knihu. Za ty roky tam člověk vidí stále se opakující situace.

Myslím si, že důležité je najít rovnováhu. Ne pro každého je ten či onen přístup ideální. Proto je zapotřebí si vyzkoušet různé přístupy, aby investor zjistil, co je pro něj ideální a funguje mu.

Pokud byste se o XTB chtěli dozvědět více, případně si otevřít účet a začít investovat, všechny potřebné informace naleznete na https://www.xtb.com/cz