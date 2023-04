7 mýtů o investování u XTB

Tisková zpráva: XTB je broker působící na českém trhu již více než 15 let. Za tu dobu využily služby společnosti desítky tisíc klientů. Brokerský byznys ale může být na první pohled matoucí a za dlouholeté působení se především na internetu objevilo mnoho nepřesností. V tomto článku jsme připravili vysvětlení sedmi nejčastějších mýtů, které na síti kolují.

1. XTB nabízí pouze CFD, nikoli klasické akcie/ETF



Ačkoliv počátky XTB byly spojeny především s CFD obchodováním forexu, indexů a dalších instrumentů, společnost již několik let nabízí také investice do klasických akcií a ETF. Zákazníci tedy mohou v platformě nakupovat i skutečné akcie a ETF ve formě cenných papírů uložených u depozitáře. Nákup akcií a ETF navíc není do obratu 100 000 EUR měsíčně zpoplatněn.

2. XTB má poplatek za neaktivitu



V tomto případě se nejedná o úplný mýtus, XTB poplatek za neaktivitu skutečně má, nicméně platí se pouze ve velmi specifických případech a dá se mu velmi jednoduše vyhnout. Stačí provést alespoň jednu obchodní transakci za 365 dní. Zde je ale důležité zmínit, že i držení akcií a ETF je považováno za aktivitu, tedy ani pokud by klient jednorázově nakoupil ETF a následně ho několik let držel, poplatek za neaktivitu by neplatil. Tento poplatek se také netýká klientů, kteří nemají na účtu žádné finanční prostředky. Poplatek za neaktivitu tedy platí jen ten, kdo má na účtu nějaké finanční prostředky, ale neobchoduje, nebo alespoň nedrží akcie/ETF.

3. XTB má pojištění pouze na akcie/ETF ve výši 22 000 EUR



Při investování je jednou z častých otázek bezpečnost finančních prostředků. Základní krytí peněz zajišťuje garanční fond, který vyplatí prostředky investorům v případě, že např. zkrachuje makléř. U akcií nebo ETF je však krytí prakticky neomezené, protože akcie/ETF zůstávají investorovi i v případě, že má broker problémy. V případě úplného krachu by klient byl vyzván likvidátorem k přesunu svých akcií k jinému brokerovi, nicméně cenné papíry by mu zůstaly. Záruka do výše 22 000 EUR se tedy vztahuje především na hotovost.

4. Konverze u XTB je nevýhodná. Jinde měním za kurz ČNB



Při konverzi je třeba vždy přemýšlet o tom, kolik za ni zaplatím, co mi přinese a zda dávám přednost snížení nákladů nebo pohodlí. U XTB má investor při nákupu zahraničních akcií nebo ETF dvě možnosti. Buď si na svůj obchodní účet v dané měně nahraje přímo EUR či USD a nebo využije automatické konverze při nákupu/prodeji s poplatkem 0,5 %. Posílání zahraničních měn ale může být spojeno s poplatky ze strany banky, navíc kurz ČNB ve většině případů není nikde obchodovatelný. Každý by si měl tedy v prvé řadě zjistit své možnosti, a co mu bude nejvíce vyhovovat. V mnoha případech totiž klienti čelí horším kurzům od různých online směnáren, než by zaplatili za konverzi přímo v platformě.

5. Pro dokončení registrace není potřeba nahrát identifikační dokumenty



S tímto problémem se potýká řada nově zakládajících klientů. Proces registrace je totiž rozdělen do dvou částí. V té první klient vyplní základní údaje, projde investičním dotazníkem a je vpuštěn do platformy. Pro kompletní založení je ale potřeba dokončit verifikaci, tedy nahrát své osobní dokumenty + číslo bankovního účtu. Pokud klient tak neučiní, registrace může být po 60 dnech smazána. Vždy se tedy vyplatí projít oběma částmi procesu co nejdříve

6. Nevlastním akcie prostřednictvím XTB



Model používaný XTB je dnes standardním modelem většiny brokerů. XTB používá tzv. Omnibus účet, na kterém jsou cenné papíry vedeny. Můžete si to představit jako jeden velký souhrnný účet pro cenné papíry klientů. Klienti tedy nemají účty u custodianů vedené jednotlivě, protože to by bylo administrativně mnohem náročnější a nákladnější. Nebyl by tím pádem proveditelný při současné poplatkové struktuře XTB, která klientům poskytuje nulové poplatky. Akcie jsou tedy vedeny na sdruženém účtu, nicméně klient k nim má vlastnická práva, právo na dividendy a může je kdykoliv prodat nebo přesunout k jinému brokerovi. Jednoduše řečeno, v praxi to pro investora neznamená téměř žádný rozdíl. Existují i brokeři nebo banky, které drží akcie vždy na jméno investora, ale v takovém případě se poplatky obvykle pohybují v řádu stovek korun za transakci. Navíc si klient musí obvykle sám řešit dividendy a jejich zdanění.

7. XTB má skryté poplatky za nulovou provizi u akcií a ETF



U XTB žádné skryté poplatky opravdu nenajdete. Všechny poplatky jsou zveřejněny přímo na stránkách společnosti. XTB jako kterýkoliv jiný broker nebo byznys celkově musí mít samozřejmě z něčeho zisky. Na většině instrumentů tedy určitou provizi naleznete. XTB se ale rozhodlo tuto poplatkovou strukturu pro fyzické akcie a ETF zrušit. Tedy v případě obchodování pouze cenných papírů je jediný možný poplatek (za předpokladu, že se klient vejde do objemového limitu 100 000 EUR/měsíc) 0,5 % za konverzi měny. A to pouze v případě, že se ji rozhodnete využít.

Pokud by Vás zajímalo cokoliv jiného ohledně XTB, můžete využít funkci chatu přímo na webových stránkách nebo využít info linky +420 800 900 110. Reální klienti také mohou kontaktovat přímo svého Account Managera, který jim je po registraci přidělen.