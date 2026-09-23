Nový šéf Apple poprvé promluvil o převzetí moci. Z nabídky byl v šoku: Naštěstí jsem u toho seděl

Nový lodivod Applu, John Ternus, poskytl francouzské stanici Clique TV jeden ze svých prvních rozsáhlých rozhovorů v nové roli. V povídání s moderátorem Mouloudem Achourem se rozpovídal nejen o budoucnosti technologií, ale i o samotném okamžiku, kdy mu byla nabídnuta nejvyšší pozice. Ternus se smíchem přiznal, že když se ho Tim Cook na tuto možnost zeptal, naštěstí u toho seděl, protože by ho taková nabídka za milion let nenapadla. Celou svou dosavadní kariéru v Applu prý vnímal jen jako příležitost budovat skvělé věci, soustředit se na práci a užívat si každou minutu v Cupertinu.
Během rozhovoru padla otázka na nejdůležitější lekce, které si Ternus odnesl od svých předchůdců, Steva Jobse a Tima Cooka. Spíše než konkrétní citáty si osvojil základní firemní filozofii neustálého zaměření na budoucnost. Jakmile se jeden produkt po náročném vývoji úspěšně představí veřejnosti, pozornost celého týmu se musí okamžitě přesunout k dalším inovacím. Právě budoucnost je pro nového ředitele nyní úzce spjata s generativní umělou inteligencí. Ternus uvedl, že díky těmto nástrojům prožívá vůbec nejzajímavější a nejzábavnější období své dosavadní kariéry, protože technologie dnes umožňují realizovat nápady a tvořit produkty, které ještě donedávna patřily výhradně do oblasti sci-fi.
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Zajímavá byla debata o využívání technologií dětmi. Na rozdíl od některých technologických lídrů, kteří svým potomkům telefony či počítače striktně zakazují, Ternus volí odlišný přístup. Jeho děti zařízení od Applu běžně používají, ale rodina o technologiích hodně mluví a má jasně stanovená pravidla pro to, kdy a k jakým účelům je mohou zapnout, a kdy naopak musí obrazovky zůstat zhasnuté. V této souvislosti vyzdvihl i nové funkce rodičovské kontroly integrované v nejnovějším iOS 27.
V kompletním rozhovoru, který je k dispozici na YouTube kanálu Clique TV (naleznete níže), nový CEO dále obhajuje pozici a budoucnost Vision Pro, detailněji se vyjadřuje k nově představeným modelům iPhone Duo a iPhone 18 Pro, probírá smysl každoroční obměny telefonů a nastiňuje další směřování Applu v oblasti osobního zdraví. Johna Ternuse čeká rozhodně náročný úvod. Na druhou stranu se komentátoři shodují, že Apple se mu příchod snažil usnadnit, jak jen mohl. Ternus přišel do čela Applu 1. září. tedy v měsíci, kdy Apple tradičně představuje nové iPhony. A Ternus byl hned u zrodu tolik let očekávané první jablečné skládačky. A to není konec. Apple by měl do konce roku představit například zcela nové produkty pro chytrou domácnost.