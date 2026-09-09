Apple pár hodin před Keynote přestal prodávat Apple Watch SE 3! Chystá překvapení, které nikdo nečekal?

Dnešní Apple Keynote možná přinese minimálně jedno překvapení, se kterým prakticky nikdo nepočítal. Jen několik hodin před zahájením akce totiž Apple přestal ve svém internetovém obchodě prodávat téměř všechny konfigurace Apple Watch SE 3. U jednotlivých variant se jednoduše objevuje informace, že jsou momentálně nedostupné, a zatím vůbec není jasné proč.
Zvláštní je především načasování. Apple dnes představí novou generaci svých produktů a mezi očekávanými novinkami mají být Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4. O Apple Watch SE 4 se ale v posledních měsících prakticky vůbec nemluvilo a podle dosavadního cyklu bychom je letos ani očekávat neměli.
Apple totiž své levnější hodinky neobnovuje každý rok. První Apple Watch SE dorazily v září 2020, druhá generace následovala až v září 2022 a současné Apple Watch SE 3 Apple představil teprve loni v září. Představení čtvrté generace po jediném roce by tedy bylo poměrně výrazným odklonem od dosavadní strategie.
Apple Watch SE 4 jako překvapení Keynote?
Právě náhlé zmizení současného modelu ale samozřejmě okamžitě vyvolalo spekulace, zda si Apple přece jen nepřipravil Apple Watch SE 4. Prakticky všechny kombinace velikostí, barev a konfigurací se na webu Apple zobrazují jako momentálně nedostupné, a to jak pro doručení, tak pro vyzvednutí v Apple Store. Podobná situace byla zaznamenána nejen v USA, ale také v dalších zemích. Celé věci navíc přidává na zajímavosti skutečnost, že Apple běžně své produkty před představením nástupce tímto způsobem z nabídky nestahuje. Klidně tak může jít pouze o dočasný problém internetového obchodu, změnu dostupnosti některých kombinací s řemínky nebo jinou úpravu nabídky související s dnešní Keynote.
Pokud by ale skutečně dorazily Apple Watch SE 4, Apple by dokázal jednu novinku utajit prakticky dokonale. Zatímco o iPhone Duo, iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12 nebo Apple Watch Ultra 4 známe před dnešní prezentací skoro každý detail, o nové generaci SE nemáme prakticky žádné konkrétní informace.
A právě proto bych byl s očekáváním Apple Watch SE 4 zatím opatrný. Něco se s dostupností SE 3 evidentně děje, automaticky to ale neznamená příchod nástupce. Pokud si však Apple chtěl na dnešní večer schovat alespoň jedno skutečné hardwarové překvapení, právě teď máme docela zajímavého kandidáta.