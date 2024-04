Odhalení této novinky na blížící se Keynote je jisté! Potvrdil ji samotný Tim Cook

Končí éra tajnůstkářského Applu? Po včerejším oznámení Keynote, která proběhne už v úterý 7. května, to tak úplně vyloučit nejde. Přestože o této konferenci neinformovaly s předstihem žádné zahraniční zdroje, což je vzhledem k jejich skvělé informovanosti poměrně zvláštní, samotnou pozvánkou dává kalifornský gigant jasně najevo, o co na Keynote půjde. Na grafice pozvánky je totiž zřetelně znázorněná Apple Pencil a aby toho nebylo málo, k potvrzení tohoto produktu se přes X poměrně překvapivě odhodlal i šéf Applu Tim Cook.

Šéf Applu na svém oficiálním účtu na X jako již tradičně sdílel grafiku k pozvánce na blížící se Keynote. překvapil však popisem „Pencil us in for May 7!“, který doplnil emoji tužky. Animovaná grafika, kterou sdílel, navíc evidentně odkazuje na loga Applu nakreslená právě pomocí Apple Pencil. Je tedy naprosto jasné, že jednou z hvězd blížící se Keynote bude nová Apple Pencil, která by měla posunout tuto produktovou řadu na zcela novou úroveň. Podle řady uniklých informací u ní totiž Apple počítá například s podporou výměny hrotů s různou tloušťkou, novými možnostmi dotykového ovládání a tak podobně. Zkrátka a dobře, nová Apple Pencil by měla posunout odvětví stylusů a to nejen těch jablečných zase o kus dál. O to zajímavější bude sledovat její představení, které by mělo proběhnout vedle nové generace iPadů Air i Pro. Tablety však Apple narozdíl od Apple Pencil nepotvrdil ničím.