Nové vedení Apple chce z App Store vyždímat víc peněz, legenda kvůli tomu odešla

Apple podle všeho zvažuje zavedení výrazných změn v App Store. Podle nejnovějšího vydání Power On od Marka Gurmana z Bloombergu je cíl jasný. A sice zvýšit potenciální příjmy, které platforma jablečnému gigantovi generuje. Za touto agresivnější strategií podle zákulisních informací stojí především nový lodivod John Ternus a stávající viceprezident pro služby Eddy Cue.
Snaha o vyšší marže a odchod jablečné legendy
Gurman uvádí, že nové vedení se snaží přijít na způsoby, jak u App Store „zvýšit marže a vyždímat z platformy další pravidelné příjmy„. Tyto plány měly být dokonce jedním z hlavních důvodů, proč minulý týden společnost překvapivě opustil dlouholetý manažer Phil Schiller. Ten po svém odchodu z pozice viceprezidenta pro marketing v roce 2020 působil v roli Apple Fellow a právě dohled nad App Storem tvořil klíčovou část jeho pracovní agendy.
Schiller se však s novou vizí podle všeho vůbec neztotožňoval. Domníval se totiž, že podobné kroky k maximalizaci zisku jen dál popudí už tak nespokojené vývojáře i vládní regulační orgány po celém světě. Přestože k žádnému dramatickému vnitřnímu výbuchu nedošlo, Schiller se jednoduše nechtěl na této strategii nijak podílet a stáhl se.
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Ačkoliv zatím není jasné, co přesně má Apple v plánu, existuje hned několik cest, jak marže z App Store reálně navýšit. Jednou z možností je úplné zrušení zdlouhavého procesu manuálního schvalování aplikací. Tento proces je pro Apple finančně nákladný a v éře pokročilého automatizovaného kódování pomocí umělé inteligence ztrácí na efektivitě. Plná automatizace schvalování by tak mohla společnosti ušetřit nemalé prostředky.
Další variantou je plošné zdražení ročního vývojářského členství, které v současnosti vyjde na 99 dolarů. Vzhledem k tomu, že mnoho malých vývojářů dnes běžně utrácí stovky dolarů měsíčně za předplatné AI asistentů jako Codex či Claude, dalo by se argumentovat, že by mírné zvýšení základního poplatku u Applu prošlo. Vyloučeno není ani to, že by společnost mohla zavést speciální předplatné pro ty největší vývojáře, které by se odvíjelo od generovaného síťového provozu. Tím by část obrovských nákladů na infrastrukturu elegantně přesunula přímo na jejich bedra. Bude zajímavé sledovat, jak Apple tento krok vymyslí. Neustále se totiž probírá, kolik si Apple účtuje z každé provedené transakce v App Store, což je vývojářům dlouhodobě prosti srsti. Zdražení vývojářských poplatků by tak jistě rozbouřilo velkou diskuzi.