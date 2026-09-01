V Apple pokračuje velké střídání stráží. Phil Schiller po letech opouští vedení App Store i produktových Keynote

V Apple se s nástupem Johna Ternuse do čela společnosti mění podstatně víc věcí než jen jméno CEO. Prakticky současně s odchodem Tim Cook z nejvyšší funkce totiž výrazně omezuje své působení také jedna z nejznámějších tváří historie Apple – Phil Schiller. Ten už nebude mít na starosti App Store ani produktové Keynote a podle lidí uvnitř společnosti jde o další významný krok směrem k jeho úplnému odchodu do důchodu.
Schiller nicméně z Apple zatím úplně nemizí. Nadále si ponechá titul Apple Fellow a má se věnovat blíže nespecifikovaným projektům. Vzhledem k tomu, že je mu 66 let a své povinnosti postupně omezuje už několik let, však současná změna působí skutečně jako příprava na definitivní konec jeho kariéry v Apple. Ostatně ještě v roce 2024 se objevily informace, podle kterých Schiller navzdory omezené funkci pracoval téměř 80 hodin týdně.
App Store se vrací pod Eddy Cue
Velkou změnu čeká především App Store. Jeho vedení přechází pod divizi služeb, kterou řídí Eddy Cue. Pro něj přitom nejde o úplně novou oblast, protože App Store měl pod sebou už do roku 2015, než jeho vedení převzal právě Schiller. Každodenní chod App Store bude nově řídit Carson Oliver, který v tomto týmu působí dlouhé roky. Schiller přitom vedl App Store v době, kdy se z něj stalo jedno z nejkontroverznějších témat kolem Apple. Řešil spor s Epic Games, tlak Evropské unie v rámci Digital Markets Act i změny pravidel vyžadované regulátory v dalších zemích.
Změna se dotkne také Apple Keynote. Jejich vedení přebírá Nola Weinstein, která byla od roku 2023 Schillerovou zástupkyní a nyní bude spadat pod viceprezidentku komunikace a PR Kristin Huguet Quayle. Její první pořádná zkouška přitom přijde prakticky okamžitě – už 9. září Apple pořádá letošní největší produktovou Keynote.
Phil Schiller je s Apple spojený už od roku 1987, byť společnost na několik let opustil a vrátil se v roce 1997 společně s Steve Jobs. Během dalších desetiletí byl u představení iPod, iPhone, iPad nebo Apple Watch a dlouhé roky patřil k nejvýraznějším tvářím Apple Keynote. Odchod z vedení App Store a Keynote tak možná na papíře nevypadá tak zásadně jako výměna CEO, ve skutečnosti ale symbolizuje další konec jedné dlouhé éry Apple. A zdá se, že s příchodem John Ternus se vedení společnosti začíná měnit skutečně od základů.
Když se mluví o Apple keynote, tak by bylo moc hezké kdyby se vrátili ke způsobu jakým to dělali před lety. Pódium, černé pozadí a celkově starý styl prezentace.
Ty dnešní jsou produkčně úžasně zpracované, ale je to takové hodně neosobní a nemá to to kouzlo, kdy se střídali prezentující na pódiu, řekli nějaký vtípek, občas udělali chybu a při nějaké novince lidé tleskali. Rád jsem se na tyto konference díval.
Dneska už je to prostě jen film.