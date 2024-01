Dnes se píše historie! Apple spustil App Store pro Vision Pro

Pokud jste pravými fanoušky Applu, 16. leden 2024 by se vám měl vrýt do paměti. V tento den totiž Apple oficiálně spustil App Store pro operační systém VisionOS běžící v AR/VR headsetu Vision Pro. Ten se tak zařadí po bok již fungujících App Storů na iOS/iPadOS, watchOS, macOS, tvOS, potažmo mini App Storu v iMessage.

Dnešní den si Apple vybral zcela záměrně – v USA totiž začal vybraným youtuberům a médiím za zavřenými dveřmi prezentovat Vision Pro, který jim následně zapůjčí zřejmě až do startu jeho prodejů kvůli tvorbě recenzí. Na příští úterý je pak naplánována další schůzka, na které mají lidé z Applu zodpovědět recenzentům nejasnosti, na které narazí v prvních dnech testování headsetu. A právě s ohledem na to, že jsou headsety již v rukou prvních svým způsobem běžných uživatelů, je logicky třeba demonstrovat jeho schopnosti i na aplikacích třetích stran, kterých by nemělo být zrovna málo. S plnou podporou Vision Pro hned od startu totiž podle dostupných informací počítá například Disney+, HBO Max či třeba TikTok.

Sluší se taktéž říci, že díky spuštění App Store pro VisionOS dojde k jeho „napojení“ na další App Story, což ve výsledku přinese informace o kompatibilitě s VisionOS do stránek jednotlivých aplikací ve všech App Storech, které obsahují aplikace, které jsou VisionOS přizpůsobené. Jinými slovy, na iPhonu bude možné v dohledné době zkontrolovat, zda jsou aplikace v iOS App Store kompatibilní taktéž s VisionOS. V tuto chvíli však minimálně v českém App Storu na iPhonu kompatibilita s VisionOS vidět není a je otázkou, zda vůbec bude, jelikož se u nás headset oficiálně neprodává.