Vision Pro se má co nevidět začít prodávat mimo USA! Půjdete do něj?

Pro Vision Pro nebudou muset evropští jablíčkáři již brzy létat do USA. Přestože je start prodejů tohoto produktu plánovaný na 2. února naplánovaný jen pro USA, podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua si domovina Applu užije prodejní exkluzivitu pro tento produkt jen velmi krátce. Do červnové WWDC se má totiž prodej headsetu rozšířit i do řady dalších míst na světě. Kde všude se bude Vision Pro prodávat sice můžeme zatím jen hádat, je nicméně pravděpodobné, že to bude minimálně v zemích, kde Apple začal krátce po jeho představení provozovat své „Labs“ pro vývoj aplikací vývojáři třetích stran. Jedná se konkrétně krom USA o Velkou Británii, Německo, Čínu, Singapur, Austrálii a Japonsko.

Kuo ve své nové zprávě pro investory informoval konkrétně o tom, že se Apple na WWDC 2024 chystá značnou část své úvodní Keynote, ale i mnoho dalších seminářů s vývojáři věnovat právě Vision Pro a visionOS. Stěží si proto lze představit, že by tuto de facto mezinárodní akci do značné míry věnoval produktu, který bude dostupný jen pro jeden trh. Pokud se pak ptáte na to, proč se Apple rozhodl prodávat Vision Pro zprvu jen v USA, důvody jsou dle Kua hned tři. Tím prvním je omezené množství vyrobených kusů a tedy neschopnost zasytit poptávku na více trzích. Druhým důvodem je potřeba zajistit hladký prodejní průběh, což by bylo v případě startu prodejů na vícero trzích podstatně složitější než v případě startu prodejů jen v USA. Posledním důvodem je pak jednoduše to, že Apple musí Vision Pro v lecčem upravit z hlediska algoritmů tak, aby 100% odpovídal legislativě daných států, což si nějakou chvíli taktéž vyžádá. Ve výsledku je tak pro něj lepší zaměřit se zprvu jen na jeden trh, na kterém získá potřebné zkušenosti a ty následně promítne na dalších trzích. Zda se tak stane do dvou, tří či čtyř měsíců, potažmo ještě později ale ukáže v tuto chvíli až čas.