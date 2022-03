Apple zatím App Store v Rusku nezavře, částečně však omezí jeho fungování

Již téměř dva týdny drtí Rusko sankce za jeho agresivní vpád na Ukrajinu, kterou chce dle svých slov demilitarizovat a denacifikovat. Mnozí však vnímají tyto sankce za nedostatečné a volají proto po jejich zpřísnění například zastavením obchodů s mobilními aplikacemi App Store a Google Play, čímž by společnosti Rusy de facto odřízli od digitálního světa na jejich smartphonech. Ti by totiž nemohli nejenže stahovat nové aplikace, ale dokonce ani aktualizovat ty stávající, což by ve výsledku znamenalo mimo jiné to, že pokud by se v nich objevila chyba, nebylo by možné ji ze strany vývojářů opravit. Minimálně Apple však prý zatím App Store nezavře.

S tvrzením o nulových plánech zavření App Store na území Ruska přišel jako první zdroj portálu 9to5mac, který dle všeho pochází přímo z Applu. Ten má však přeci jen pro ruský App Store připravenou další sankci, která jeho fungování do značné míry ovlivní. Až do odvolání totiž nebudou v obchodu fungovat reklamní kampaně aplikací, které je pomáhaly zobrazovat při vyhledávání na předních místech a tím jim tak zajišťovaly častější stažení. Kvůli tomu tak bude prosazení se v App Store pro vývojáře velmi složité, přičemž horší pro ně bude samozřejmě i jakákoliv snaha o vydělávání, jelikož rázem nebudou schopni své aplikace dostat k většímu množství lidí.

Jelikož Apple dávkuje své sankce pro Rusko postupně, kdy například na samém začátku jen deaktivovalo Apple Pay a zastavilo dodávky svých produktů do země a pokračovalo úplnou prodejní stopkou svých produktů, nelze v tuto chvíli v žádném případě říci, že se z jeho strany jedná o poslední hrozbu Rusku. V dohledné době se tak klidně uzavření App Store dočkat můžeme, byť je jedním dechem třeba dodat, že aby se tak stalo, musel by tím Apple reagovat na nějaký čin Ruska coby jeho trest. A jelikož je nám asi všem jasné, jaké povahy by tento čin musel být, nezbývá než doufat, že posilování sankcí už brzy třeba nebude, ba právě naopak.