Konec nudného cvičení i otravného vyhledávání. Tyto iOS aplikace vyřeší běžné starosti

LightsOn
Motivovat se k pohybu prostřednictvím dalších kroužků, grafů a statistik nemusí fungovat na každého. LightsOn proto přichází s podstatně hravějším řešením. Energii zaznamenanou v aplikaci Zdraví totiž využívá jako zdroj elektřiny pro malé izometrické město. Čím aktivnější během dne jste, tím více energie městu dodáváte a tím lépe může prosperovat.
Nejde přitom jen o efektní vizualizaci. Nabíjení baterie udržuje město při životě, rozsvěcuje jeho ulice a umožňuje příchod dalších obyvatel. Když naopak energie dojde, přijde výpadek proudu a obyvatelé se mohou začít stěhovat pryč. Za skutečné tréninky navíc získáváte kredity využitelné pro další vylepšování města a postupně lze rozvíjet také továrnu vyrábějící potřebné součástky.
Příjemné je, že není potřeba před každou procházkou aplikaci otevírat a něco ručně spouštět. LightsOn pracuje s údaji zaznamenanými v Apple Zdraví a celý systém tak funguje do značné míry automaticky. Vývojáři navíc aplikaci postavili bez reklam a nákupů v aplikaci a uvádějí, že nesbírá uživatelská data.
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FontNotes
Apple Poznámky jsou praktické, ale pokud chcete zápiskům dodat trochu více osobnosti, jejich možnosti mají své hranice. FontNotes jde opačným směrem a staví právě na vzhledu jednotlivých poznámek. Pro každý zápis lze použít jiné písmo z vlastní knihovny a další fonty je možné stáhnout nebo importovat.
Úpravy přitom nekončí výběrem písma. Měnit lze barvy, rámečky i další vizuální prvky a vlastní stylování funguje také u seznamů nebo zaškrtávacích úkolů. Z poznámkového bloku se tak může stát třeba osobní deník, zápisník pro konkrétní projekt nebo jednoduše místo, které na první pohled nevypadá jako další systémová aplikace.
Po praktické stránce nechybí složky, widgety, synchronizace přes iCloud ani ochrana pomocí Face ID či kódu. Smazané poznámky lze po dobu 30 dnů obnovit a aplikace myslí rovněž na funkce zpřístupnění, například VoiceOver, Voice Control nebo nastavení velikosti a kontrastu textu. Vlastní barvy lze použít dokonce i pro motiv samotné aplikace.
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Navia
Vyhledávače letenek se v průběhu let výrazně zlepšily, jejich princip ale zůstává prakticky stejný. Vyplníte odkud a kam letíte, datum, počet cestujících a následně začnete nastavovat další filtry. Navia se snaží tento postup nahradit obyčejnou konverzací.
Aplikaci jednoduše popíšete, kam chcete cestovat, kdy se potřebujete vrátit nebo třeba v jakou denní dobu chcete letět. AI následně zadání zpracuje a porovná aktuální nabídky více než 300 aerolinek. Jakmile vhodný let najdete, lze jej přímo přes Navii rezervovat a zaplatit, přičemž potvrzení rezervace přichází od samotného dopravce.
Zajímavější začíná být aplikace zejména při častějším používání. Dokáže si totiž pamatovat preference a údaje cestujícího, takže není nutné při každé další cestě vše nastavovat od začátku. Po rezervaci navíc nekončí – umí sledovat let v reálném čase a upozornit například na zpoždění, změnu odletové brány nebo nový čas příletu. Pro lidi, kteří létají několikrát do roka, jde především o zajímavou alternativu k neustálému přeskakování mezi srovnávačem, webem aerolinky a aplikací pro sledování letu.
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Vidyl
Ne každé video je potřeba skutečně sledovat. U přednášky, rozhovoru nebo jiného převážně mluveného obsahu může obraz znamenat jen zbytečně rozsvícený displej. Vidyl proto umí z videa či nahrávky vytvořit samostatnou zvukovou stopu, kterou následně posloucháte podobně jako podcast.
Vytvořené nahrávky lze ukládat do playlistů a vestavěný přehrávač nabízí změnu rychlosti přehrávání i automatické pokračování z místa, kde jste minule skončili. Zvuk může běžet na pozadí, takže během poslechu můžete normálně používat další aplikace.
Podpora Bluetooth je samozřejmostí a nechybí ani CarPlay, což dává smysl například tehdy, když si chcete delší rozhovor nebo přednášku připravit k poslechu během jízdy. Vidyl navíc neobsahuje reklamy a po jednorázovém odemknutí jej lze používat bez dalších omezení.
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Lander App
Oficiální aplikace Redditu rozhodně není jediným způsobem, jak tuto sociální síť na zařízeních Applu používat. Lander App přichází s alternativou, která se snaží mnohem výrazněji zapadnout do prostředí současného iOS. Její nová verze dostala přepracovaný design využívající prvky Liquid Glass a nabízí deset motivů včetně True Black a High Contrast.
Změna vzhledu je ale jen začátek. Vyhledávání funguje napříč Redditem a propojuje se také se Spotlightem, přímo v zařízení lze pomocí AI vytvářet stručná shrnutí dlouhých diskusí a k dispozici jsou widgety či Live Activities. Aplikace zvládá také Obraz v obraze, ukládání videí v plné kvalitě a práci s více Reddit účty.
Vývojáři přepracovali rovněž komentáře a schránku s příchozími zprávami a zaměřili se na rychlost i přístupnost, zejména při používání VoiceOveru. Lander navíc nekončí u iPhonu a iPadu, protože podporuje také visionOS. Pokud tedy trávíte na Redditu více času a oficiální aplikace vám příliš nesedí, právě Lander může být jednou z alternativ, které stojí minimálně za vyzkoušení.
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