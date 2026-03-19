MagSafe záda z iPhone 17 lze bez problému přidělat i na iPhone 16e

Když Apple představuje nový iPhone, většinou se řeší výkon, foťáky a design. Když se však podíváte na technické specifikace a vzhled nedávno představeného iPhonu 17e, je víceméně jasné, že tyto věci nejsou úplně na pořadu dne. To však neznamená, že by novinka nedokázala zaujmout ničím. Zářným příkladem je i čerstvé rozebrání telefonu opravárenskými experty z iFixit, kteří se zaměřili zejména na to, co vnitřek iPhone 17e hypoteticky znamená pro majitele loňského iPhonu 16e.
Jedním z největších nedostatků iPhonu 16e je bezesporu absence podpory MagSafe. Apple stehdy ice tvrdil, že pro cílovou skupinu se nejedná o zásadní problém, ale faktem je, že možnost bezdrátového magnetického nabíjení až 15W prostě chyběla a řada uživatelů ji postrádala. S iPhonem 17e to však Apple napravuje a co je na celé věcí nejzajímavější, nová zadní část je plně kompatibilní i s iPhonem 16e.
To jinými slovy znamená, že pokud vlastníte 16e, můžete mu přidat podporu MagSafe jen výměnou zadního panelu, byť samozřejmě s pár omezeními. Například software 16e zatím MagSafe nepozná, takže typický animační efekty chybí, a není jasné, zda bude možné dosáhnout plného výkonu 15 W při nabíjení. V iFixit vše zatím testují a až následující dny ukáží, zda je možné plnohodnotné MagSafe nabíjení rozjet naplno.
Jejich rozborka nicméně už nyní ukázala, že většina komponent je mezi 16e a 17e plně kompatibilní a co víc, se podařilo nabootovat iPhone 17e s logickou deskou 16e. Pohledem Applu je však podobné řešení ve výsledku tím nejlepším možným, jelikož celkově usnadňuje opravy a zlepšuje dostupnost náhradních dílů, protože dva modely se opravují jedním komponentem
Samotné rozebírání iPhonu 17e je velmi podobné starším modelům. Přední a zadní panel tedy lze otevřít samostatně, což umožňuje vyměnit třeba baterii, aniž byste museli riskovat poškození citlivého displeje. Na druhou stranu USB-C port je stále o něco komplikovanější na výměnu, než by bylo ideální, a přitom je to součástka, která se mění mnohem častěji než komponenty, pod nimiž sedí. Celkově iFixit hodnotí iPhone 17e 7 z 10 body na škále opravitelnosti, přičemž dle jeho slov hodnocení odráží hlavně vysokou míru kompatibility dílů.