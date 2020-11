Nabíječku MagSafe u iPhonu 12 mini nelze využít naplno

Společnost Apple v nedávno zveřejněném dokumentu podpory mimo jiné uvedla, že její nová nabíječka MagSafe Charger bude v případě připojení na iPhone 12 mini omezena – co se týče maximálního výkonu – na pouhých 12W, zatímco u všech ostatních letošních modelů jablečných smartphonů nabídne standardně výkon 15W.

Společnost Apple uvádí, že u jejího nového iPhonu 12 je možné dosáhnout výkonu 12W při nabíjení v případě, že bude použit síťový adaptér USB-C Power Delivery minimálně s 9V/2.03A. Přísun energie do letošního nejmenšího iPhonu může nicméně podle vyjádření společnosti Apple záviset ještě na celé řadě různých dalších faktorů, jako je třeba teplota nebo celková aktivita systému. V případě ostatních modelů letošních jablečných smartphonů se lze při nabíjení s USB-C Power Delivery adaptérem s 9V/2.22A nebo 9V/2.56A dostat až na 15W. Ve zmíněném dokumentu podpory je dále také uvedeno, že pokud bude ke kterémukoliv z letošních modelů iPhonů připojené Lightning příslušenství – jako třeba klasická drátová sluchátka EarPods – a zároveň nabíječka MagSafe Charger, bude nabíjení omezeno pouze na 7,5W, aby bylo náležitě vyhověno regulačním standardům.

Společnost Apple dále v souvislosti s nabíjením svých letošních iPhonů upozorňuje na to, že než je uživatelé připojí ke svým MagSafe nabíječkám, měli by nejprve tyto nabíječky připojit do sítě. Tímto způsobem bude zajištěno, že dojde k bezpečné aktivaci maximálního možného výkonu při nabíjení. Pokud uživatel umístí svůj iPhone na nabíječku MagSafe Charger před jejím připojením do sítě, stačí zkrátka jen iPhone odstranit, vyčkat tři vteřiny a poté jej vrátit zpět – mělo by okamžitě dojít k nabíjení při maximálním možném výkonu. Nabíjecí technologie MagSafe si u letošních iPhonů odehrála svou historickou premiéru, společnosti Apple touto technologií vybavila také nové příslušenství, a to včetně krytů a peněženek. Předobjednávky iPhonu 12 mini budou zahájeny v pátek 6. listopadu.