Na Macích lze s příchodem macOS 12.3 využívat Universal Control a Sidecar současně

Jednou z nejočekávanějších novinek v pondělí vydaného macOS 12.3 byla bezesporu funkce Universal Control nebo chcete-li česky Společné ovládání, která umožňuje ovládat jednou myší či trackpadem a klávesnicí současně kompatibilní iPady a Macy. Díky tomu tak lze nejen velmi jednoduše “přebíhat” z iPadOS do macOS a naopak a pracovat tak ve vícero aplikacích současně, ale hlavně lze díky této novince extrémně snadným způsobem přenášet například soubory, okna aplikací a tak podobně, kdy je stačí zkrátka v jednom systému chytit a ve druhém pustit. Zde však skvělé zprávy nekončí.

Již před několika lety představil Apple u iPadů novou funkci s názvem Sidecar, která je umožňuje využít coby přídavný displej k Macu a to konkrétně jako rozšíření jeho plochy, kdy si na něj můžete jednoduše odkládat soubory, zobrazovat si na něm okna a tak podobně. Ačkoliv se v betách macOS 12.3 zdálo, že vedle sebe Sidecar a Universal Control nebudou fungovat, opak je pravdou. V nastavení je totiž možné si nastavit jak tablety pro Sidecar, tak i tablety pro Universal Control a pracovat tak přesně dle svých potřeb, což je rozhodně pozitivní. Samozřejmě však platí, že lze pro Sidecar i Universal Control využít vždy jen po jednom iPadu, přičemž nutná je rovněž provázanost s Macem přes jednotný iCloud účet a i WiFi. Co se pak týče fungování Universal Control, na to si posvítíme v některém z dalších článků. Funkci už totiž samozřejmě pilně testujeme a sepisujeme pro vás naše hodnocení,