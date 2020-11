Do Tesly Model X se lze přes Bluetooth dostat za 90 sekund

Belgičtí odborníci na bezpečnost našli chybu, která jim umožňuje, a to přepsáním firmwaru FOV klíče, se za pomoci Bluetooth dostat do Tesly Model X, což by bylo údajně možné už za 90 sekund. K tomu pomůže i ID vozu, které je většinou viditelné na palubní desce. Jeden z inženýrů postavil za pár stovek dolarů zařízení, jež využívá upravenou řídící jednotku Modelu X. To lze pak využít k odemknutí dveří i k převzetí kontroly nad vozem. Tesla byla na tuto chybu v systému upozorněna údajně již v srpnu. Stále ale nevydala bezpečnostní záplatu.