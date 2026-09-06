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Nenechte se vyrušovat ani při používání aplikací. Jak na režim Soustřední na iPhonu?

iPhone
A. TomanováAmaya Tomanová
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Režim Soustředění na iPhonu nabízí již několik let řadu možností, přesahujících pouhou aktivaci režimu Nerušit. U podporovaných aplikací máte například možnost aktivovat filtry Soustředění, díky kterým budete moci upravovat přímo obsah dané aplikaci v rámci jednotlivých režimů.

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Díky filtrům Soustředění nemusíte na iPhonu blokovat plošně veškerý obsah. Sami si určíte, co se vám bude zobrazovat a jaký obsah naopak u jednotlivých režimů Soustředění nepotřebujete vidět. Filtry Soustředění uplatníte efektivně například v případě e-mailů, zpráv nebo dalších aplikací, které podporují oddělení různých typů obsahu.

Abyste mohli jednotlivé filtry nastavit, spusťte na vašem iPhonu Nastavení → Soustředění. Otevřete konkrétní režim, například Práce nebo Osobní, přejděte do části Filtry režimu Soustředění a klepněte na Přidat filtr. Následně si vyberete podporovanou aplikaci a určíte, jak se má při aktivaci daného režimu chovat

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Sama filtry režimů Soustředění používám. Přiznám se, že počáteční detailní nastavení bylo mírně otravné, protože bylo relativně zdlouhavé. Jde ale opravdu jen o prvotní nastavení, které budete samozřejmě muset provést u více aplikací najednou. Odměnou vám bude dokonalé filtrování obsahu přesně podle vaší volby. Důležité je zapnout filtry režimů Soustředění i u každé aplikace, kterou si po prvotním nastavení nainstalujete na váš iPhone. Proces je výrazně kratší a vám tak odpadne „opruz“ s hromadným nastavováním ve chvíli, kdy se nové aplikace příliš nakupí.

Zdroj
Diskuze
iPhone

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