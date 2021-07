To, že Apple před zhruba dvěma měsíci představil nové operační systémy, ví snad už každý čtenář našeho magazínu. Neustále se totiž věnujeme veškerým novinkám a vylepšením, které s novými systémy přichází. Konkrétně jsme se od jablečné společnosti dočkali představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto systémy jsou aktuálně k dispozici v rámci vývojářských a veřejných beta verzí. To zkrátka znamená, že si je může vyzkoušet už každý z nás. Je ale samozřejmě nutné počítat s možnými chybami a dalšími nepříjemnostmi, které jsou s využíváním beta verzí spojeny. Dnes se v návodní sekci společně podíváme na vylepšení z iOS 15.

iOS 15: Jak naplánovat či automatizovat zapnutí režimu Soustředění

Co se týče všemožných funkcí, které Apple představil, tak je jich k dispozici opravdu mnoho, byť se to na první pohled nemuselo zdát. Mezi jednu ze skvělých novinek patří režim Soustředění, který lze definovat jakožto Nerušit na steroidech. Nově si totiž v Soustředění můžete nastavit hned několik různých režimů, které mohou mít odlišná nastavení. Přizpůsobit si můžete to, které aplikace vám budou moci odesílat oznámení, či třeba to, kdo se vám bude moci dovolat či dopsat. Navíc k tomu si lze také nastavit plán či automatizaci toho, kdy má k zapnutí (či vypnutí) režimu Soustředění dojít. Stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 15 přešli do nativní aplikace Nastavení.

Následně sjeďte o kousek níže a rozklikněte kolonku s názvem Soustředění.

Jakmile tak učiníte, tak si vyberte a rozklikněte konkrétní režim, se kterým chcete pracovat.

se kterým chcete pracovat. Poté se přesuňte úplně dolů, a to až ke kategorii, která se jmenuje Zapnout automaticky.

a to až ke kategorii, která se jmenuje Zde klepněte na možnost Add Schedule or Automation (bude počeštěno).

(bude počeštěno). Na další obrazovce už si stačí jen nastavit konkrétní plány či automatizace pro zapnutí režimu.

Pomocí výše uvedeného postupu si tedy lze na iPhonu naplánovat či automatizovat zapnutí vybraného režimu Soustředění. Konkrétně jsou k dispozici tři sekce, ve kterých lze automatizace či plán nastavit, a to Čas, Místo a Aplikace. V sekci Čas si můžete nastavit konkrétní rozmezí času a dní, ve kterých má k automatickému zapnutí režimu dojít. V sekci Místo lze pak nastavit konkrétní místo, na kterém se režim zapne, a v sekci Aplikace pak lze nastavit, aby se určitý režim zapnul po spuštění určité aplikace či hry. Kromě toho si v sekci Zapnout automaticky můžete nastavit také to, aby se konkrétní režim Soustředění zapínal inteligentně automaticky tehdy, kdy iPhone uzná za vhodné, a to vzhledem k okolnostem.