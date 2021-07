Představení nových operačních systémů jsme se dočkali již bezmála před dvěma měsíci. To znamená jediné – doba, kdy dojde k vydání veřejných verzí systémů, se nezadržitelně blíží. V době psaní tohoto návodu jsou „venku“ třetí vývojářské beta verze a druhé veřejné beta verze iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. A zanedlouho se dočkáme vydání čtvrtých vývojářských beta verzí a třetích veřejných beta verzí. Všemožných novinek, kterých jsme se dočkali, je k dispozici opravdu nespočet. Pokud patříte mezi beta testery, tak vám každý den na našem magazínu přinášíme články, ve kterých se o nových funkcích a vylepšeních můžete dozvědět více. Nyní se podíváme na další funkci z iOS 15.

iOS 15: Jak (de)aktivovat synchronizaci režimů Soustředění napříč zařízeními

V rámci všech operačních systémů se nově nachází funkce Soustředění, kterou lze definovat jakožto Nerušit na steroidech. Nově si totiž můžete nastavit hned několik režimů Soustředění, které se mohou aktivovat ručně či automaticky při splnění některých kritérií. Kromě toho si můžete zvolit, od kterých aplikací vám (ne)mají chodit oznámení, tak stejně i to, kdo se vám (ne)může dovolat. Veškeré vytvořené režimy Soustředění se pak synchronizují napříč všemi vašimi zařízeními, a to i na Mac či třeba Apple Watch. V některých případech ale tato synchronizace nemusí fungovat správně, někdo ji pak může chtít vypnout. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 15 přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak níže rozklikněte kolonku s názvem Soustředění.

rozklikněte kolonku s názvem Zde se nachází veškeré režimy, které máte vytvořené.

Pod nimi pak stačí, abyste u Sdílet mezi všemi zařízeními přepnuli přepínač do (ne)aktivní polohy.

Takto lze na iPhonu deaktivovat synchronizaci režimů Soustředění napříč zařízeními. Pokud byste synchronizaci chtěli vypnout na Macu, tak stačí přejít do Předvolby systému -> Oznámení -> Soustředění, kde dole deaktivujte Zapnout synchronizaci přes iCloud. Co se týče Apple Watch, tak ty ve výchozím nastavení zrcadlí režimy Soustředění a jejich (de)aktivaci z iPhonu. Pro deaktivaci této funkce přejděte do Nastavení -> Soustředění, kde dole deaktivujte přepínač Zrcadlit můj iPhone.