Za pár dní to budou přesně dva měsíce od začátku letošní vývojářské konference WWDC. Na této konferenci jsme se dočkali, jak už to je tradičně ve zvyku, představení nových verzí jablečných operačních systémů. Konkrétně Apple přišel s iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 – a osobně si myslím, že pokud sledujete náš magazín pravidelně, tak vám tato informace nemohla utéct. Ihned po představení Apple zpřístupnil vývojářské beta verze všech systémů, později pak došlo k vydání také veřejných beta verzí. Aktuálně už si tak zmíněné systémy může s předstihem vyzkoušet každý z nás. Na našem magazínu se neustále věnujeme novinkám a vylepšením z nových systémů a v tomto článku se zaměříme na macOS 12 Monterey.

macOS 12: Jak (de)aktivovat synchronizaci režimů Soustředění napříč zařízeními

V poslední době se v naší návodní sekci věnujeme především režimu Soustředění, který patří mezi jednu z novinek ve všech systémech. Jedná se o vylepšený režim Nerušit, který si uživatelé přáli již opravdu dlouhou dobu. Nově si můžete nastavit hned několik režimů Soustředění, ve kterých je možné si přesně nastavit, které aplikace vám budou moci odesílat oznámení, a které zase naopak nikoliv. A tak stejně to funguje i u kontaktů. Jednotlivé režimy lze pak aktivovat pomocí automatizací, popřípadě inteligentně. Skvělou novinkou je, že se tyto režimy navzájem sdílí mezi všemi vašimi jablečnými zařízeními, a to včetně stavu (de)aktivace. Pokud byste tohle sdílení chtěli deaktivovat, popřípadě pokud byste se chtěli ujistit, že je aktivní, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na Macu s macOS 12 Monterey klepnuli vlevo nahoře na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Následně se zobrazí nové okno se všemi dostupnými sekcemi pro úpravu předvoleb systému.

V rámci tohoto okna poté lokalizujte sekci s názvem Oznámení a klepněte na ni.

a klepněte na ni. Poté se v horním menu přesuňte do záložky Soustředění.

Zde už jen stačí, abyste ve spodní části obrazovky (de)aktivovali možnost Zapnout synchronizaci přes iCloud.

Výše uvedeným způsobem lze tedy na vašem Macu s macOS 12 Monterey (de)aktivovat synchronizaci režimů Soustředění přes iCloud. Pokud byste synchronizaci chtěli vypnout na iPhonu, tak stačí přejít do Nastavení -> Soustředění, kde dole (de)aktivujte Sdílet mezi všemi zařízeními. Co se týče Apple Watch, tak ty ve výchozím nastavení zrcadlí režimy Soustředění a jejich (de)aktivaci z iPhonu. Pro deaktivaci této funkce přejděte do Nastavení -> Soustředění, kde dole deaktivujte přepínač Zrcadlit můj iPhone.