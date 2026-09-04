Radovan Vávra: Apple bude jedním z vítězů AI revoluce. Jeho akcie bych se nebál koupit napřímo

Ať už znáte Radovana Vávru jako uznávaného bankéře nebo muže, který se plaví celé léto na své jachtě, odkud sdílí videa nejen pro námořníky, určitě je to člověk, jehož názory vždy rezonují veřejností. Právě proto jsem se s Radovanem pobavil nejen o tom proč miluje technologické vychytávky, ale také o budoucnosti Apple a o tom, zda a kolik do akcií Apple investovat.
Dobrý den, Radovane, většina lidí vás zná jako chlapíka, díky kterému posílají peníze do S&P 500, ti, kteří vás však začali sledovat i na sociálních sítích, však vědí, že jste poměrně velký milovník techniky. Vím, že na lodi používáte iPady a Ray-Ban Meta. Jaké další technologické hračky máte rád?
Miluju technologie. Od těch dnes už etablovaných a vyzkoušených, jako je Tesla, až po úplně obskurní hračky typu Rabbit. Pokud někdo vyrobil nějaký zajímavý kus hardwaru s alespoň jakžtakž fungujícím softwarem, je dost pravděpodobné, že ho mám nebo jsem ho alespoň vyzkoušel. A pokud ho už nemám, tak většinou proto, že to byl krám, který jsem zahodil, nebo jsem zjistil, že ho ve svém životě vlastně vůbec nepotřebuju. Technologie mě prostě baví – nejen používat, ale hlavně zkoušet, kam až se s nimi dá zajít.
Kdy zhruba jste se k technologiím dostal a začaly vás fascinovat? Vy jste celkově Apple pozitivní člověk, váš hlavní telefon, tablet a počítač jsou tedy od Applu?
Technologie mě fascinovaly odjakživa. První PC, Commodore PC10, jsem měl doma ještě za totality. Když jsem v roce 1992 odcházel z DHL studovat do Spojených států, dostal jsem od firmy elektronickou databanku Casio, která už tehdy vypadala skoro jako dnešní chytrý telefon – jen pochopitelně neuměla telefonovat. Dnes jsem jednoznačně Apple pozitivní. Apple pro mě není ani tak o jednotlivých zařízeních jako o úžasně propojeném uzavřeném ekosystému. Telefon, tablet i počítač mám od Applu a právě to, jak spolu všechno funguje, mě na něm baví nejvíc. Kdykoliv musím vystrčit nos mimo Apple, je to zlo.
Vy trávíte skoro celé léto na lodi a všiml jsem si, že tam používáte iPady, na co konkrétně a jaké aplikace využíváte? Vím, že to není jen hračka, ale hlavně nedílná součást navigace.
Na lodi mám iPady dva. Jeden je dedikovaný čistě jako redundantní námořní navigace. Musí mít Cellular/LTE modul, protože ten obsahuje GPS přijímač, a běží na něm profesionální mapové podklady v aplikaci C-MAP. Druhý je úplně standardní „zábavně-administrativní“ iPad, na kterém běží všechno ostatní – komunikace, internet, práce, média a běžné aplikace.
Co se týká toho prvního s C-MAP, tak můžete trochu nám nenámořníkům popsat, co umí a jak funguje? Také by mě zajímalo, zda i u lodí funguje to, co dnes u domácností, tedy zda máte nějaký smart systém, kdy můžete dělat některé věci na lodi přes iPhone, a pokud ano, co konkrétně umíte ovládat, ať jste kdekoli na světě.
První odpověď je C-MAP. Jeho největší výhoda pro mě je automatický routing. Řeknu si například, že chci jet z Lastova do Trogiru, zadám dva body a systém mi spočítá optimální trasu. Můžu si ji naplánovat klidně večer v posteli, nemusím sedět v kokpitu. Při vlastní plavbě pak zmáčknu „Navigate“ a C-MAP mi přesně ukazuje, kudy mám po naplánované trase plout. Co se týká druhé otázky, tedy vzdáleného monitoringu lodě, vyzkoušel jsem snad všechno, co je na trhu, v duchu své teorie „Radovan Vávra – pionýr technologických slepých cest“. A nakonec jsem skončil u úplně primitivní chytré zásuvky, která přes GSM pouze hlídá, jestli do lodi za mé nepřítomnosti proudí z pobřeží 220 V.
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A jaký to má důvod, jestli se můžu zeptat. Já právě miluju mačkat tlačítka na telefonu a posekat zahradu, zapnout čerpadlo a tepelko na bazénu a nastavit si automatickou závlahu. Mám pak pocit, že něco dělám, a přitom jen ležím a mačkám tlačítka.
To plně chápu, ale předpokládám, že vaše sekačka neměří 20 metrů a neváží 30 tun. Takže když omylem zajede metr mimo vyznačené území, nejspíš se nic zásadního nestane. U lodi bych tenhle experiment raději nezkoušel.
Když jsme u těch technologických vychytávek, tak vy používáte Apple Watch, máte i tam něco souvisejícího s lodí?
Apple Watch jsem si původně koupil právě kvůli lodi. Když konečně čeští operátoři zprovoznili LTE pro Apple Watch, přišlo mi skvělé mít na ruce samostatně fungující telefon a nebýt na lodi závislý na iPhonu. Jenže jsem asi nedočetl smlouvu, kde bylo osmičkou fontem napsáno, že LTE na hodinkách neumí roaming. Takže v Chorvatsku je mi tahle funkcionalita prakticky k ničemu. Jedna z mých typických technologických slepých cest.
Zkoušel jste někdy Garmin Captain jako edici pro námořníky s nějakými super vychytávkami?
Vůbec.
Kdybyste náhodou někdy ztroskotal na opuštěném ostrově a Bůh je mi svědkem, že vám to rozhodně nepřeju, co by byla ta jedna jediná technická hračka, kterou byste si s sebou vzal?
Cokoli s přístupem na ChatGPT.
Radovane, vy samozřejmě máte loď jen jako hobby, vaše hlavní zaměření bylo vždy okolo financí, takže mi nedá než se vás zeptat. Akcie Apple, kupovat napřímo a jak moc, anebo to vše řešit přes S&P 500?
Záleží, v kolika letech věku.
Tak to stáhneme třeba na mě, je mi 37, mám 2letého syna a měsíčně mu posílám 50 tisíc do S&P 500 (přes Amundi North America tedy, protože jsem úchyl a mám rád KB). Tak kolik házet do Apple napřímo. Samozřejmě pro mladýho, kterýmu to chci „dát“ v 20 letech jeho věku s tím, že dát znamená buď A. na studium, za B. na bydlení nebo za C. že mi ukáže nějaký úžasný business plán, do kterého to vložíme.
Já si myslím, že Apple bude jedním z vítězů AI revoluce. Dokud nebudeme mít všichni čipy implantované někde v těle, budeme pořád potřebovat nějaké chytré lesklé krabičky, přes které nám AI bude organizovat život. A Apple má podle mě mimořádnou šanci být právě tím rozhraním mezi člověkem a AI. Takže já bych se vůbec nebál koupit Apple napřímo. S&P 500 je trochu jiná písemná práce, taky dobrá, ale pokud věříte tomuhle příběhu, nebál bych se jít do Applu full monty.
To je hodně zajímavé, co říkáte, takže v podstatě jste přesvědčen, že každá AI platforma má potřebu té krabičky, přes kterou komunikujeme, a to je pro Apple zcela zásadní. Mám pocit, že takto se na to málokdo dívá. OpenAI pracuje na nějaké vlastní krabičce a vzalo si na pomoc Jonyho Ivea, kterého vám asi nemusím představovat, myslíte, že mohou ohrozit Apple?
Génius masové komunikace a lidské psychiky doktor Železný, zakladatel a generální ředitel TV Nova, mě kdysi naučil, že lidé jsou stádo, které jen opakuje své zaběhané postupy. Já bych nebyl tak příkrý, ale zvyk je prostě železná košile. Vztah lidí k jejich hardwaru je mimořádně silný a u Applu to platí dvojnásob. Proto si myslím, že nestačí vyrobit lepší AI krabičku. Musíte přesvědčit stovky milionů lidí, aby opustili něco, co používají každý den, znají to, důvěřují tomu a mají v tom celý svůj digitální život. A to je podle mě obrovský příkop, který Apple chrání.
Musím říct, že Apple poslední roky ukazuje, že vlastně nemusí přicházet rok co rok s něčím revolučním, ale stačí mu dávkovat věci střídmě, a i když přijde někdo, kdo přinese něco wow, tak lidi stejně zůstanou věrní a koupí si novou barvičku iPhonu.
Žijeme podle mě v době „peak hardware“. Když se podíváte na myčky, ledničky, televize, telefony nebo do značné míry i auta, hardware už vlastně není kam dramaticky posouvat. Rozdíly bude čím dál víc vytvářet software a teď především AI. A Apple má jednu gigantickou výhodu: na svých krabičkách má lidi závislé skoro jako na kokainu. Proto nemusí každý rok vymyslet revoluci. Stačí, když do zařízení, která už miliardy lidí nechtějí opustit, postupně nasype tu správnou inteligenci.
Apple má však na své pověsti i jeden menší škraloup posledních let, a to v podobě Vision Pro. Je podle vás Vision Pro pro Apple skutečně neúspěch, nebo jsou s tím vlastně OK a nic víc nečekali? Vy sám jej máte a používáte?
Říkal jsem hned, že je to nesmysl. Asi to někde na mém X najdete.
To říká jen člověk, co v tom nikdy neviděl nahou Jennifer Lopez.
:-)
Mám pocit, že v tomhle rozhovoru budeme muset pokračovat někde u piva, tak tu veřejnou část pomalu ukončíme, řekněte mi ještě, co čekáte od iPhone Ultra, jakou Apple nasadí cenu a zda to bude hit, nebo jej čeká stejný osud jako iPhone Air.
To bude podle mě hodně regionální. U nás v Dubaji si to lidé koupí už jen proto, že chtějí latest and greatest – a čím to bude dražší, tím lépe. Na zbytek světa si netroufám dělat prognózu. Apple má ale historicky na svém účtu dramaticky víc vítězství než průšvihů, takže bych proti nim rozhodně nesázel. Budeme jim držet palce. Mějte krásný den!