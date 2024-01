Apple připomíná užitečnou, avšak méně známou funkci iOS 17. Používáte ji také?

Doprovod je velice užitečná funkce, kterou společnost Apple zavedla spolu s operačním systémem iOS 17. Jedná se o funkci, díky které může vámi vybraná osoba z vašich kontaktů sledovat váš pohyb na cestách, být informována o případných zpožděních, ale třeba také o úrovni nabití baterie vašeho iPhonu. Právě kolem této funkce se točí jedna z nejnovějších reklam od společnosti Apple.

Na youtubovém kanále společnosti Apple byl nedávno zveřejněn nový reklamní spot, který nese název New Driver. Reklama má propagovat loňský iPhone 15, a jejím tématem je nelehká úloha rodiče, jehož náctiletá ratolest se právě stala novopečeným majitelem řidičského oprávnění.

O tom, že začátky za volantem nejsou ani trochu lehké, nás přesvědčí již úvodní vteřiny reklamy, ve kterých se mladá slečna snaží vycouvat z příjezdové cesty u domu na silnici, zatímco ji pozoruje znepokojený tatínek. Znepokojení mu vydrží přesně do okamžiku, než přes iMessage obdrží uklidňující zprávu, že jeho dítko v bezpečí dorazilo do školy. Funkce Doprovod umožňuje automaticky upozornit přítele nebo člena rodiny, když dorazíte do cíle, a ujistit je o vaší bezpečnosti. O tom, jak Doprovod na iPhonu aktivovat a upravit, se dočtete v jednom z našich starších článků.