Doprovod je jedna z nejlepších funkcí iOS 17: Pojďte se podívat, jak funguje a co umí!

I když toho na první pohled nepřináší iOS 17 mnoho, to, co je v něm nového je o to zajímavější. Zřejmě nejlepší funkcí, minimálně pokud máte děti, je funkce Doprovod. Tu najdete v rámci iMessage a aby vám fungovala, musí mít obě strany iOS 17. Pokud toto jednoduché pravidlo splňujete, můžete tuto funkci využívat. Pojďme se podívat na to, co umí a proč je podle nás tou nejlepší novinkou v iOS 17.

Představte si, že svého malého syna nebo dceru poprvé pustíte samotné do školy. Asi chcete mít jistotu, že se jim nic nestalo a cestu zvládli v pořádku. Stačí nastavit funkci doprovod na jejich iPhone a odeslat ji přes iMessage do vašeho telefonu. V rámci Doprovodu máte dvě možnosti, buď nastavit čas, po kterém se má daný člověk ozvat s tím, že pokud se neozve, přijde mu výzva na to, aby se ozval a pokud na ni nereaguje, odešle se do vašeho telefonu informace o tom, kde se nachází, kudy šel a tak dále.

Druhou možností je nastavit si bod, kam chcete dojít. V tom momentě se druhé straně odešlou informace o tom, že jste na místo v pořádku dorazili a to v čase, který byl pro vaši trasu předpokládaný. Pokud nedorazíte včas, opět se odešle výzva k tomu, abyste zareagovali a pokud nereagujete, odešle se protistraně informace o tom, kde se nacházíte, kudy jste šli a tak dále. Zatímco v první galerii jste se mohli podívat na to, jak funkce vypadá z pohledu toho, kdo žádá o doprovod, v následující galerii uvidíte, jak vidí funkci Doprovod osoba, která vám doprovod zajišťuje.

Osobně jsem vždy používal obdobnou funkci v Google Maps, kde jsem sdílel polohu rodině v době, kdy jezdíme přes celou Evropu a kolikrát skutečně jedeme 12 hodin v kuse. Rodiče tak mají přehled o tom, kde jsme a že vše probíhá tak, jak by mělo. Doprovod je v tomto směru ještě mnohem dál a upřímně řečeno, pokud máte děti, pak věřím, že je to jedná z funkcí, na kterou jste čekali. Nastavení celého sdílení polohy v rámci doprovodu je triviální a zvládne jej opravdu každý. Věřím, že tato funkce může zachránit spoustu lidí a uklidnit nejen spoustu rodičů, že vaše dítě nebo kdokoli jiný, dorazil v pořádku do cíle.