Youtuber koupil do videohry loď za třičtvrtě milionu korun

Díky in-game nákupům, které nějakým způsobem obohacují herní obsah, vydělávají vývojářská studia značné množství peněz. Příkladem budiž třeba Fortnite. Skotský youtuber Scott Manley se kvůli hernímu obsahu pořádné plácl přes kapsu. Do hry EVE on-line si totiž koupil vesmírnou loď za 33 tisíc dolarů, což je něco málo přes 750 tisíc korun. Konkrétně šlo o loď Gold Magnate, kterou bylo možné získat jen jakožto odměnu ve světových turnajích. Takhle k ní přišel i Kelon Darklight, který se rozhodl tuto loď následně vložit do aukce, ve které si ji zakoupil výše zmíněný youtuber. Darklight si ale peníze nenechá a celá částka půjde na podporu obětí australských požárů. To je také jeden z důvodů, proč Scott tuto loď vůbec zakoupil.