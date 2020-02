Legenda se vrací: Atari začne příští měsíc prodávat novou herní konzoli

O nové herní konzoli od společnosti Atari jsme mohli slyšet už před lety. Celý projekt byl totiž několikrát odložen. Jak se ale nyní zdá, nové konzoli od uvedení na trh nestojí už nic v cestě, jelikož výrobce spustil předobjednávky. Svou konzoli zvanou Atari VCS si cení na 390 dolarů, tedy na něco málo přes 9 tisíc korun. Není ale známo, zda se konzole dostane i do našich obchodů. V březnu nicméně bude k dostání ve Spojených státech, a to konkrétně v obchodech Walmart a GameStop.

Co ale zákazník za tuto cenu dostane? Popravdě tyto informaci nejsou známy, jelikož nic konkrétního o vnitřnostech konzole nejde z webu vyčíst. Nicméně o konzoli bylo v průběhu let docela dost slyšet, informace tedy pravidelně unikaly. Pokud se nic nezměnilo, nejčerstvější úniky hovořily o 28nm AMD čipu Bristol Ridge, jenž disponuje čtyřmi jádry s frekvencí 2,6 GHz. Při potřebě výkonu se pak dokáží přetaktovat na 3,3 GHz.

Konzole Atari VCS by měla být nadále osazena 8 GB RAM, 32 GB úložištěm s možností rozšíření za pomoci microSD karet. Dále pak grafickým čipem s pracovní frekvencí 800 MHz. Konzole by s tímto hardwarem měla nabídnout výkon zhruba 0,6 TFLOPS. Hry by měly běžet ve FullHD, ve 4K půjdou spustit údajně pouze multimédia. Konzole měla původně dorazit ve více verzích, přičemž se hovořilo minimálně o dvou. Z tohoto úmyslu ale výrobce ustoupil, což je jistě škoda. Jedním z cílů této konzole je zřejmě hlavně dát vzpomenout na legendární model Atari VCS 2600. Zaujala vás nová konzole od společnosti Atari?