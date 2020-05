Živě: Sledujte první start vesmírné lodi Crew Dragon s lidskou posádkou k ISS

Dnes se uskuteční 88. let rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Ač se může zdát, že tato informace je jen rutinní záležitostí, není tomu tak. V rámci mise zvané Crew Dragon DM-2 totiž raketa Falcon 9 vynese vesmírnou loď Crew Dragon s lidskou posádkou. Bude to první start ze Spojených států a v americkém stroji od roku 2011. Od té doby létali američtí astronauti z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu loděmi vyrobených Ruskem. K tomuto řešení se Spojené státy uchýlily, jelikož v roce 2011 byly jejich tři vesmírné lodě (Atlantis, Discovery, Endeavour) vyřazeny z provozu. Co se SpaceX týče, ta vysílá lidi do vesmíru vůbec poprvé. Mise je pro společnost nesmírně důležitá, jelikož pokud vše klapne podle plánu, získá loď Crew Dragon oficiální schválení od NASA.

Start má proběhnout ve 22:33 našeho času, přičemž do lodi astronauti Douglas Gerald Hurley a Robert Louis Behnken vstoupí přesně 2 hodiny a 15 minut před startem, který se ovšem může kvůli špatnému počasí odložit. Pro tyto případy jsou stanoveny náhradní termíny, a to sobota 21:22 a neděle 21:00 našeho času.

Jak bude samotný let probíhat? Dvě minuty a třicet vteřin po startu se od Falcon 9 oddělí první stupeň, který by měl přistát na moři na plošině Of Course I Still Love You. Po dalších šesti minutách se od Falcon 9 odpojí i loď Crew Dragon. Ve čtvrtek odpoledne by měla loď dorazit k ISS (spojení Crew Dragon s ISS si můžete zkusit i vy v simulátoru), kde na dva výše zmiňované astronauty čeká Američan Chris Cassidy a Rusové Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner. Posádka Crew Dragon zůstane na ISS jeden až čtyři měsíce. Vše bude záležet na skutečnosti, jak budou pracovat solární panely lodi. Mise skončí dosednutím lodi do Atlantického oceánu za pomoci padáků. Budete start sledovat?