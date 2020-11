Sledujte živě start lodi Crew Dragon k ISS

Mnozí z vás jistě ještě mají v živé paměti start lodi Crew Dragon z konce letošního května, kdy byli na ISS úspěšně dopraveni astronauti NASA Robert Behnken a Douglas Hurley. Loď se pak na začátku srpna úspěšně vrátila na Zemi. Tento let byl jakousi generální zkouškou SpaceX, jelikož po skončení programů vlastních raketoplánů využívali Američané k letům ruské lodě, které startovaly z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Start lodi Crew Dragon byl tak po dlouhých devíti letech první start s lidskou posádkou, který se uskutečnil na území Spojených států.

Když se loď Crew Dragon na začátku srpna úspěšně vrátila, další mise byla naplánována v řádech několika týdnů po návratu. Loď i raketu ovšem sužovaly drobné technické problémy. Start byl tak naplánován až na neděli 1:49 SEČ. Došlo ale k odsunu kvůli nepřízni počasí, jelikož přistávací plošinou pro první stupeň rakety v Atlantickém oceánu pohyboval vítr. Start mise se tak posunul o 24 hodin na pondělí 1:27 SEČ. Na palubě se nyní nachází hned čtyři astronauti, a sice velitel posádky Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker a Soiči Noguči. Posádka by měla zůstat na ISS až šest měsíců. Na jaře by je měla vystřídat další čtveřice, a to opět za pomoci americké společnosti SpaceX a její lodi Crew Dragon.

Není jasné, zda se startu zúčastní i sám Elon Musk. Americký vizionář si nechal udělat čtyři testy na koronavirus. Zajímavé je, že dva mu vyšly pozitivně a dva negativně. Pravidla NASA velí, že pozitivně testované osoby musí zůstat v izolaci.