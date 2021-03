Sledujte loď uvízlou v Suezském průplavu pomocí této aplikace

V průběhu minulého týdne řadu z nás překvapil příběh kontejnerové nákladní lodi Ever Given, uvízlé v Suezském průplavu. Kapitán tohoto 400 metrů dlouhého kolosu si čekání na na signál ke vplutí do průplavu nejprve zkrátil nakreslením obřího mužského pohlavního ústrojí. Při samotném projíždění průplavem ale loď najela na mělčinu, a na celý týden tak beznadějně zablokovala celý provoz. V době psaní tohoto článku se loď podařilo částečně uvolnit, provoz však nebyl obnoven. Pokud chcete v přímém přenosu sledovat, jak se Ever Given daří, máme pro vás tip na aplikaci.

Aplikace s názvem VesselFinder funguje na podobném principu jako výše odkazovaný FlightRadar. Jedná se o zajímavý a užitečný nástroj, s jehož pomocí můžete ze svého iPhonu v reálném čase pohodlně sledovat plavidla, která se právě nachází na moři. Aplikace VesselFinder disponuje schopností informovat uživatele v reálném čase o přesné poloze jednotlivých lodí, jejich pohybu a dalších detailech. U každé z lodí si navíc můžete nechat zobrazit její plavební historii za uplynulých čtyřiadvacet hodin. Můžete si také přidávat jednotlivá plavidla do oblíbených a využívat pokročilé funkce vyhledávání s možností filtrů. Jak sledovat pohyb panamské lodi Ever Given?

Aplikace VesselFinder nabízí možnost vyhledávání podle názvu lodí. Spusťte tedy aplikaci a poté na liště ve spodní části displeje iPhonu klepněte na Vessels. Do textového pole zadejte název lodi – v našem případě to bude Ever Given – a klepněte na Search. Zobrazí se vám panel s názvem lodi a základními informacemi. Klepněte na tento panel a poté pod fotografií lodě klepněte na nápis Map Position – zobrazí se vám mapa s přesnou polohou lodi. Pokud byste chtěli sledovat pohyb lodi, klepněte na Track.

Aplikaci VesselFinder stáhnete bezplatně zde.