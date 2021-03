Kapitán lodi uvízlé v Suezkém průplavu s ní nakreslil před vplutím do něj na moři penis

Z nudy dělá člověk zvláštní věci. Své by o tom mohl vyprávět kapitán lodi Ever Given která před pár dny zablokovala Suezý průplav a zapříčinila tak skoro celému světu nemalé vrásky na čele. Blokace se totiž má projevit v zásobování téměř všeho, na co si jen vzpomenete – téměř vše se totiž vozí právě přes Suez. Asi vás proto nepřekvapí, že na vplutí do něj je mnohdy třeba “vystát” frontu, která se může zdát skoro až nekonečná. Právě taková se ostatně zdála i kapitánu uvízlé lodi, který na moři před vplutím do průplavu nakreslil z dlouhé chvíle penis. Odhalily ho weby sledující pohyb lodí po moři.

Zdroj: Twitter

Zdánlivě nevinný vtípek, kterého by si zřejmě nikdo ve chvíli, kdy by loď Suezem bez problému proplula, nevšimnul, však nyní může kapitánovi přidělat solidní vrásky na čele. Po objevení snímků se totiž začaly po internetu okamžitě šířit spekulace o tom, že je nehoda jen a pouze jeho chybou, protože lodi velel nekoncentrovaný, což dokazuje právě jeho „hezký“ výtvor. Manévrování vedoucí k vytvoření penisu se navíc zdá dosti krkolomné a s ohledem na další lodi v okolí svým způsobem i poměrně nebezpečné. Veškeré okolností nehody však nejlépe odhalí až vyšetřování.