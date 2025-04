Apple brzy zabije tyto dva v minulosti oblíbené produkty! Nepoužíváte je ještě?

Oprava starších Apple produktů bude zase o něco komplikovanější. Apple totiž před pár hodinami aktualizoval svůj seznam „Vintage“ produktů, na který nově zařadil Macy mini z roku 2018 spolu s iPhonem 6s. To jinými slovy znamená, že se jejich opravy v autorizovaných servisech kvůli stáří stanou čím dál tím komplikovanějšími kvůli nedostupnosti náhradních dílů.

Apple rozděluje své starší produkty do dvou kategorií – Vintage a Obsolete. Toto označení neslouží jen jako formální razítko, ale přímo ovlivňuje, jestli a jak ti Apple (nebo jeho autorizovaný servis) daný produkt ještě opraví.

Produkty označené jako Vintage jsou ty, které Apple přestal prodávat před více než pěti, ale méně než sedmi lety. V praxi to znamená, že servis a opravy jsou stále možné, ale pouze v omezeném rozsahu a jen tehdy, pokud jsou ještě k dispozici náhradní díly. Apple u nich už nezaručuje plnou podporu, ale některé země (například USA nebo Francie) mají zákony, které Apple nutí servis nabízet i déle.

Naopak produkty označené jako Obsolete (tedy „zastaralé“) jsou zařízení, která Apple přestal prodávat před více než sedmi lety. Jakmile se zařízení dostane do této kategorie, Apple už ho oficiálně neopravuje – ani on sám, ani žádný autorizovaný servis. Náhradní díly se nedodávají a uživatel je tak odkázán jen na neoficiální opravy třetích stran, pokud vůbec.

Pro uživatele to znamená jediné: pokud máte zařízení, které se dostalo do jedné z těchto kategorií, počítejte s tím, že jakákoli oprava nebo podpora bude čím dál složitější. A z hlediska softwaru je situace podobná – jakmile Apple přestane dodávat aktualizace i bezpečnostní záplaty, přestává být daný produkt vhodný pro běžné a bezpečné používání. Máte-li tedy s hardwarem Macu mini 2018 či iPhonu 6s nějaké problémy, které by šly vyřešit opravou, doporučujeme s ní v žádném případě neotálet, ale naopak tak učinit co nejdříve. Tím totiž ve výsledku zvýšíte svou šanci na to, že daný autorizovaný servis náhradní díl ještě mít bude.