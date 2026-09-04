Apple Watch Series 12 datum vydání a cena

Apple Watch Series 12 jsou prakticky za dveřmi. Apple již oficiálně oznámil letošní podzimní Keynote, která se uskuteční 9. září 2026, a bylo by skutečně velkým překvapením, kdybychom se na ní nové generace jeho nejprodávanějších chytrých hodinek nedočkali. Pokud tedy právě teď přemýšlíte nad koupí nových Apple Watch, těch pár dní bych osobně ještě vydržel. Pojďme se podívat na to, kdy se Apple Watch Series 12 představí, kdy by se mohly začít prodávat, kolik budou stát a co vlastně mají nabídnout nového.
Apple Watch Series 12 se představí 9. září
Jednu věc už víme naprosto jistě. Apple pořádá svoji podzimní Keynote ve středu 9. září 2026 od 10:00 místního pacifického času, tedy od 19:00 našeho času. Co na ní představí, samozřejmě tradičně neprozradil, Apple Watch Series 12 jsou však prakticky jistotou. Ostatně bylo by dost zvláštní, kdyby tomu bylo jinak. Apple představuje hlavní generaci svých hodinek společně s novými iPhony prakticky každý rok a nic nenasvědčuje tomu, že by letos chtěl tuto tradici měnit. Vedle Series 12 bychom se navíc měli dočkat také nových Apple Watch Ultra.
Trochu složitější je to s termínem zahájení prodeje. To, že Apple hodinky ukáže 9. září, totiž samozřejmě neznamená, že si je ve stejný den koupíte v obchodě. Přesné datum zatím neznáme a dozvíme se jej až během Keynote. Pokud se však Apple bude držet harmonogramu, který používá v posledních letech, předobjednávky odstartují velmi krátce po představení a první zákazníci dostanou své hodinky přibližně o týden později. Jinými slovy, s prodejem Apple Watch Series 12 můžeme počítat ještě ve druhé polovině září.
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Kolik budou Apple Watch Series 12 stát?
Tady začíná být situace podstatně zajímavější. Oficiální cenu samozřejmě Apple zatím neoznámil a nejlepším vodítkem jsou proto Apple Watch Series 11. Jejich základní varianta startuje v USA na 399 dolarech a dál už záleží na velikosti, materiálu pouzdra a samozřejmě na tom, zda chcete také mobilní připojení. Za normálních okolností bych tedy řekl, že Apple Watch Series 12 budou opět začínat na 399 dolarech. Jenže letos bych si tím zdaleka nebyl tak jistý. Apple už totiž naznačil, že se zdražování svých produktů zřejmě nevyhne, a jedním z důvodů jsou rostoucí ceny komponent. Apple Watch přitom obsahují jak čip, tak paměť, tedy právě komponenty, u kterých může růst nákladů hrát svoji roli. Osobně bych se proto vůbec nedivil, kdyby Apple po několika letech sáhl na základní cenu hodinek a posunul ji na 449 dolarů. Pokud by naopak cenu udržel, počítal bych opět s 399 dolary v USA, přibližně 369 librami ve Velké Británii a cenou někde okolo 449 eur v eurozóně. V tuto chvíli jsou to samozřejmě pouze odhady. Odpověď dostaneme až 9. září.
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Apple Watch Series 12 novinky
Upřímně řečeno, pokud čekáte od Series 12 nějakou revoluci, podle dosavadních informací bych očekávání trochu krotil. Všechno zatím nasvědčuje tomu, že Apple zůstane u designu, který představil se Series 10 v roce 2024. Series 12 tak budou již třetí generací postavenou na stejné základní konstrukci. Na první pohled proto nemusí být jednoduché poznat, zda má někdo na ruce Series 11 nebo Series 12. Jednou z věcí, která by letošní generaci mohla přece jen trochu oživit, je návrat keramiky. Apple keramické Apple Watch v minulosti nabízel a osobně jsem je vždy považoval za jedny z nejhezčích hodinek, které kdy vyrobil. Podle informací Marka Gurmana Apple pro letošní generaci testoval minimálně dvě keramická provedení, konkrétně bílé a tmavě šedé. Jestli se skutečně dostanou do prodeje, zatím nevíme. Pokud ano, počítejte samozřejmě s tím, že půjde o prémiové modely s cenou výrazně nad klasickými hliníkovými Apple Watch.
Hodně se v posledních měsících mluvilo také o Touch ID. Důvodem byl uniklý kód Applu, ve kterém se objevily odkazy spojované právě se čtečkou otisků prstů. Okamžitě se tak začalo spekulovat nad tím, zda ji Apple schová do bočního tlačítka, případně přímo pod displej. Jenže podle novějších informací bych s Touch ID letos příliš nepočítal. Mark Gurman žádnou zásadní konstrukční změnu u Series 12 neočekává a právě přidání Touch ID by podle všeho vyžadovalo větší zásah do hardwaru hodinek. Mnohem větší smysl dává, že se Apple opět zaměří na to, v čem jsou Apple Watch dlouhodobě nejsilnější – zdraví a sport. Očekávají se další změny v monitorování zdravotních údajů, sportovních aktivit a především ve způsobu, jakým hodinky naměřená data zpracovávají a následně prezentují uživateli. Objevila se dokonce informace o novém zdravotním senzoru umístěném přímo v řemínku. Tady bych byl ale zatím dost opatrný. Tuto informaci nepotvrdilo více spolehlivých zdrojů a například Mark Gurman ji ve svém posledním přehledu vůbec nezmiňuje.
Pokud tedy čekáte především nový vzhled, Series 12 vás možná trochu zklamou. Nové barvy pouzder a nová kolekce řemínků jsou prakticky samozřejmostí, základní design však podle všeho zůstane. Mnohem důležitější tak letos bude to, co Apple změní uvnitř a jaké nové zdravotní či softwarové funkce hodinkám nabídne. A právě proto bych teď Apple Watch Series 11 nekupoval, pokud k tomu nemáte nějaký konkrétní důvod nebo je neseženete za skutečně dobrou cenu. Do představení nové generace zbývá jen pár dní a i kdyby vás Series 12 nakonec ničím nezaujaly, příchod nové generace může minimálně zamíchat s cenami té současné. Počkat do 9. září je tedy v tuto chvíli podle mě nejrozumnější varianta.