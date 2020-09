Nové řemínky Solo Loop jsou pouze pro Apple Series 4 a novější

Apple toho včera ukázal více, než by se na první pohled mohlo zdát. Kromě Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPadu Air 4. generace a iPadu 8. generace jsme mohli vidět také novou aplikaci Fitness+ a zcelna nový balíček služeb Apple One, díky němuž může uživatel ušetřit pěkné peníze. Apple ale mimo tyto hlavní novinky ukázal i něco dalšího.

Řeč je o řemínku, který dostal název Solo Loop. Už podle názvu lze vydedukovat, že se jedná o řemínek vyhotovený z jednoho kusu. Nenajdete zde tedy žádný zapínací modul ani přezku, jelikož se Solo Loop upevňuje pouhým natažením. Řemínek by tedy měl být pro uživatele maximálně pohodlný. Za tímto účelem se prodává hned v několika velikostech a ze dvou typů materiálu, a sice silikonu a nylonu. Dostupné jsou v sedmi barvách a jsou vyrobeny z ekologických a recyklovatelných materiálů.

Co se týče jejich velikosti, ta je opravdu košatá a Apple nabízí několik variant. Prvně je na místě říct, že tyto nové řemínky jsou kompatibilní pouze s Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6 a Series SE. Ke 40mm pouzdru pasují řemínky velikosti 1 až 9, ke 44mm pouzdru pak řemínky velikosti 9 až 12. Způsob určení čísla můžete vidět na fotografii pod tímto odstavcem. Kvůli zjištění velikosti není třeba chodit do obchodu. Tento „metr na zápěstí“ postačí vytisknout. Byť Apple deklaruje, že na Apple Watch Series 3 a starší Solo Loop nedáte, teoreticky by to jít mělo. Ovšem je třeba navolit zhruba o číslo větší velikost kvůli tloušťce jejich těla. Jde ale pouze o spekulaci. Cena nylonové verze bude startovat na 2690 korunách.