Vše co jste chtěli vědět o Apple Watch Series 6

Společnost Apple dnes představila hrstku nových produktů. Jsou mezi nimi také Apple Watch Series 6 s řadou nových funkcí a vylepšení. Pojďme si nyní shrnout vše, co nám jablečná společnost dnes prozradila o novém modelu svých chytrých hodinek.

Jednou z hlavních novinek u Apple Watch Series 6 je revoluční senzor pro měření hladiny kyslíku v krvi. K tomuto účelu poslouží na hodinkách nová nativní aplikace, měření bude probíhat za pomoci čtveřice senzorů se zelenými, červenými a infračervenými LED diodami a čtveřicí fotodiod na spodní straně těla hodinek. Aplikace s názvem Blood Oxygen bude schopná měřit hladinu kyslíku v krvi v rozmezí 70 % – 100 %, měření může probíhat i ve chvíli, kdy uživatel spí. Veškerá data budou samozřejmě odesílána do nativní aplikace Zdraví. Měření kyslíku v krvi by mohlo do budoucna posloužit pro řadu účelů včetně včasné detekce nejrůznějších respiračních i jiných onemocnění.

Nové Apple Watch Series 6 jsou osazeny dvoujádrovým procesorem S6, který nabízí až o 20 % vyšší rychlost, umožňuje o 20 % rychlejší načítání aplikací a zároveň i nadále umožňuje hodinkám až osmnáctihodinovou výdrž na jedno nabití. Apple Watch Series 6 jsou dále vybavené čipem U1 a anténami Ultra Wideband, nabízí rychlejší nabíjení s možností plného nabití už za 1,5 hodiny a vylepšenou výdrž baterie. Vylepšení se dočkal také Always-On Retina displej, který je oproti Apple Watch series 5 až 2,5x jasnější. Hodinky jsou vybavené barometrickým výškoměrem s možností detekce velmi malých změn v převýšení a jejich zobrazení v reálném čase.

Co se provedení týče, přibyla letos do nabídky nová modrá barva, kromě ní budou Apple Watch Series 6 k dostání také ve vesmírně šedé, stříbrné, zlaté a (PRODUCT) RED variantě. Apple představil také nové navlékací pásky bez přezek a zapínání. Apple Watch Series 6 nabídnou také několik nových ciferníků – Stripes, Chronograph Pro, Typograph, GMT, Countup a Artist. Ve vybraných regionech pak bude k dispozici funkce Family Setup, kterou využijí zejména rodiny, kde Apple Watch používají děti nebo senioři. S pomocí funkce Family Setup lze snadno získat přehled o tom, kde se právě majitel hodinek nachází, a mít pod lepší kontrolou také jeho kontakty. Novinkou je také režim s názvem Schooltime, který umožní lepší soustředění – respektive méně rozptýlení – při výuce ve škole.