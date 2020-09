Apple právě představil Apple Watch Series 6

Milovníci chytrých hodinek od Applu mají dnes důvod k radosti. Kalifornský gigant se totiž před malou chvíli odhodlal představit novou generaci svých Apple Watch, kterou by rád tuto produktovou řadu opět posunul o kus vpřed. Co tedy čerstvě představené Apple Watch Series 6 přináší nového?

Z hlediska designu vás Series 6 zřejmě svým způsobem zklamou. Oproti Series 4 a 5 se totiž nedočkaly žádného viditelného vylepšení, což je do jisté míry škoda. Stejně tlusté jsou totiž jejich rámečky i tělo, které je však kromě zlaté, stříbrné, a space gray dostupné i v modré a červené. Co se týče spodního senzoru pro měření tepové životních funkcí, ten se dočkal výrazného přepracování, díky kterému má být ještě přesnější a dokáže změřit i okysličení krve a to za pouhých 15 vteřin. Všechna data jsou pak jako již tradičně zaznamenávána jak do hodinek, tak do aplikace Zdraví v iPhonu. Díky tomu tak budete mít o svém zdravotním stavu ještě více informací. Měření probíhá na podobném principu jako měření tepové frekvence – tedy světlem a to konkrétně červeným a infračerveným světlem.

Co se týče procesoru, Apple do hodinek nasadil 6. generaci jeho čipu S. Ten je podle slov Applu o zhruba 20 % rychlejší než jeho předešlá generace S5 a vychází z procesoru pro loňské iPhony – tedy z Apple A13 Bionic. Zajímavostí je rovněž vylepšení Always-on displeje či ciferníků, které mají dle Applu vynikající design. Nutno nicméně podotknout, že se vážou primárně na watchOS 7, což znamená, že by měly být dostupné i na starší modely. Milovníky Memoji jistě potěší, že i ty lze nově na ciferníky umístit a to jako klasického ciferníku designově blízkého těm od Pixaru.

Hodinky se dočkaly i vylepšení řemínků, které vychází ze svých původních předloh. Například dřívější kožená smyčka s upínáním na magnet se nyní neupíná provléknutím, ale přeložením jednoho konce přes druhý. Novinkou je pak Solo Loup, který je jen z jednoho kusu silikonu či nylonu a které jsou vyráběny v celé řadě barev a velikostí.

Hodinky jako takové se díky watchOS 7 naučí takzvaný Family Setup, který lze velmi zjednodušeně popsat jakožto možnost spárování dětských Apple Watch s iPhony rodičů, díky čemuž nad nimi budou mít daleko lepší dohled. Family Setup totiž bude de facto zrcadlit veškeré informace z hodinek dětí na telefony jejich rodičů. A co víc – hodinky mohou být spárované jen s iPhonem rodičů, děti svůj iPhone k jejich provozu vůbec nepotřebují. Bohužel, do České republiky podle všeho v první vlně nedorazí.