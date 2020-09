Nové Apple Watch v balení neobsahují nabíjecí adaptér, bude chybět i u iPhone 12?

Apple zřejmě během dnešního večera nepřímo potvrdil to, o čem se již řadu měsíců spekuluje. Apple Watch Series 6, ani Apple Watch SE, totiž nebudou v balení obsahovat nabíjecí adaptér. Obě verze hodinek dorazí pouze s magnetickým nabíjecím kabelem o délce jednoho metru, ovšem 5W adaptér, který všechny předchozí modely hodinek doposud obsahovaly, v balení tentokrát nebude. V případě levnější varianty hodinek, by to ještě jakž takž mohlo dávat smysl, ovšem adaptér nenabídne ani vlajková loď, tedy Apple Watch Series 6. Apple díky tomu ušetří nemalou část nákladů, která je spojena nejen se samotnou výrobou adaptéru, ale také s distribucí hodinek po celém světě.

Dnes představený iPad Air se však bude i nadále dodávat s nabíjecím adaptérem. iPad nově obsahuje nový 20W nabíjecí adaptér s USB-C to USB-C, který nahrazuje Lightning kabel. Je tedy otázkou, zda Apple nedá adaptér ani do balení iPhone 12, který by měl zřejmě představit během řijna, kdy můžeme očekávat další konferenci.