Vše, co jste chtěli vědět o nových Apple Watch SE

Týdny spekulací ohledně příchodu levnější verze Apple Watch, která bude výrazně inspirovaná modely Series 4 a 5, jsou zdárně u konce. Apple totiž před pár hodinami veškeré tajnosti utnul rázným představením Apple Watch SE. V následujících řádcích si proto tyto hodinky společně detailněji rozebereme.

Slovní spojení “detailně rozebereme” je možná u Apple Watch SE zbytečně nadsazené. Pravdou totiž je, že na nich ve výsledku nelze rozebírat téměř nic. Jedná se totiž o šikovně poskládaný recyklát Apple Watch Series 4 a 5 osekaný o některé z jejich nejdůležitějších funkcí. Srdcem hodinek je čipset S5, který si svou premiéru odbyl již v roce 2018 v Apple Watch Series 4 a který je vsazen i do Apple Watch Series 5. Nové SE budou tedy disponovat stejným výkonem jako tyto dva modely. Co se pak týče jejich úložiště, to je stejně jako v Apple Watch Series 5 úctyhodných 32 GB. Při ukládání hudby či stahování aplikací se tedy nebudete muset takřka omezovat.

Hodinky od svých straších sourozenců odkoukaly detekci pádu a tísňová volání. Nechybí samozřejmě ani monitoring srdečního tepu, GPS, akcelerometr a gyroskop. Chybí jim naopak Always-on displej představený u Apple Watch Series 5, EKG v digitální korunce představené v Apple Watch Series 4 a samozřejmě i měřič okysličení krve z Apple Watch Series 6.

Jelikož vychází model ze Series 4 a 5, je dostupný ve velikostech 40 a 44 mm s tím, že je kompatibilní i s řemínky z verzí 38 mm (v menší velikosti) a 42 mm (ve větší velikosti). Žádné šachy Apple nevymýšlel ani u barevných variant – k dispozici jsou totiž vesmírně šedé, stříbrné a zlaté modely s tím, že vše je “jen” v hlinkové verzi, v zahraničí pak i bez LTE.

Nepřekvapí ani věci typu voděodolnost, jelikož i u SE udává Apple odolnost do 50ti metrů, což je u Apple Watch naprostým standardem. Příjemná je nicméně cena, která začíná na 7 990 korunách u 40 mm verze a končí na 8790 korunách v případě 44 mm verze. To je jen pro srovnání o více než 2000 korun více než kolik si Apple i nadále účtuje za Apple Watch Series 3.

Podtrženo, sečteno – SE svými technickými specifikacemi sice neoslní, avšak s ohledem na jejich cenu se u nich dá přesto předpokládat, že si budou prodejně vést opravdu dobře. Jasně, bazarové Apple Watch Series 5 je možné v současnosti sehnat za cenu podobnou, ale kdo neocení EKG či Always-on displej, jsou pro něj “pětky” zbytečným luxusem. “Čtyřky” se pak v novém či zánovním stavu v současnosti shání velmi těžko.